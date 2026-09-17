मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने शहर में कचरा रोकने वाले फ्लोटिंग बैरियर यानी ‘ट्रैश बूम’ के संचालन और रखरखाव के लिए 14 करोड़ रुपये का ठेका एक निजी कंपनी को दिया है। खास बात यह है कि इसी कंपनी को बीएमसी पहले दो बार टेंडर के लिए अयोग्य ठहरा चुका था। कंपनी के तत्कालीन सह-मालिक के खिलाफ माही नदी की गाद निकालने से जुड़े एक मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद उसे टेंडर से बाहर किया गया था। इस मामले में ठेकेदारों के साथ कथित मिलीभगत और नगर निगम को 65 करोड़ रुपये से अधिक का ‘गलत तरीके से नुकसान’ पहुंचाने के आरोप हैं।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने जिन दस्तावेजों की पड़ताल की, उनसे पता चलता है कि इस बार ठेका विर्गो स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। कंपनी ने बीएमसी के सामने दलील दी कि माही नदी मामले की एफआईआर कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके तत्कालीन निदेशक जय जोशी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से दर्ज हुई थी। जोशी अब कंपनी के निदेशक पद से हट चुके हैं। इसके बाद बीएमसी ने कानूनी राय ली और विर्गो को ट्रैश बूम के टेंडर के लिए तकनीकी रूप से योग्य मान लिया।

कंपनियों के रजिस्ट्रार यानी आरओसी के 31 मार्च 2025 तक के आखिरी उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक, उस समय जय जोशी के पास विर्गो के 60 फीसदी शेयर थे। बाकी 40 फीसदी शेयर उनकी पत्नी कृपा जय जोशी के पास थे। यानी उस समय जोशी कंपनी के सबसे बड़े शेयरधारक थे।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ से संपर्क किए जाने पर विर्गो ने कहा कि कंपनी से अलग होने के बाद से जय जोशी की कंपनी के कामकाज या संचालन में कोई भूमिका, भागीदारी या हस्तक्षेप नहीं रहा है। बीएमसी के रिकॉर्ड के मुताबिक, जोशी अगस्त 2025 में विर्गो के निदेशक पद से हट गए थे।

ट्रैश बूम पानी पर तैरने वाले ऐसे मजबूत अवरोधक होते हैं, जो प्लास्टिक या धातु जैसी टिकाऊ सामग्री से बनाए जाते हैं। इन्हें नालों और नहरों में बहकर आने वाले कचरे को रोकने के लिए पानी में बांधकर लगाया जाता है, ताकि कचरा आगे न फैल सके।

बीएमसी ने 10 मार्च को इस काम के लिए टेंडर जारी किया था। इसमें पश्चिमी उपनगरों की छह जगहों पर ट्रैश बूम के संचालन और रखरखाव के लिए एक एजेंसी नियुक्त की जानी थी। इसके लिए चार कंपनियों ने बोली लगाई। दस्तावेजों के मुताबिक, विर्गो ने करीब 14 करोड़ रुपये की बोली लगाई, जो दूसरी सबसे कम बोली से करीब 40 लाख रुपये कम थी। इसके बाद 30 जुलाई को कंपनी को दो साल के लिए यह ठेका दे दिया गया।

जिस शर्त ने पहले रोका, उसी टेंडर में विर्गो फिर कैसे हुई पात्र?

इस टेंडर में पात्रता की एक खास शर्त थी। इसमें कहा गया था कि ऐसी कंपनियां टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकतीं, जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया हो या जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इसी शर्त के आधार पर निगम ने पहले कम से कम दो टेंडरों में विर्गो को अयोग्य ठहराया था। इन दोनों मामलों में माही नदी की गाद निकालने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू की ओर से दर्ज एफआईआर को आधार बनाया गया था। ये दोनों पुराने टेंडर बीएमसी के हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े काम के थे।

लेकिन जब ट्रैश बूम का ठेका निकला तो विर्गो ने बीएमसी के सामने अपना पक्ष रखा। कंपनी ने कहा कि माही नदी मामले की एफआईआर का कंपनी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि उसमें जय जोशी को व्यक्तिगत रूप से आरोपी बनाया गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसके मौजूदा निदेशक कृपा जय जोशी और केतन डेव के खिलाफ कोई मुकदमा लंबित नहीं है।

टेंडर की शर्त में इस्तेमाल की गई भाषा इस मामले में अहम साबित हुई। शर्त में कहा गया था कि जिन ठेकेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, वे टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इसमें यह साफ नहीं किया गया था कि अगर एफआईआर किसी कंपनी के निदेशक के खिलाफ उसकी व्यक्तिगत हैसियत में दर्ज हुई हो, तो क्या उस स्थिति में कंपनी को भी टेंडर से बाहर किया जाएगा।

कानूनी राय के बाद विर्गो को टेंडर में शामिल होने का रास्ता साफ हुआ

यही शर्त पुराने टेंडरों में भी मौजूद थी, जिनमें विर्गो को अयोग्य ठहराया गया था। लेकिन इस बार कंपनी की दलील को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अपनी कानूनी टीम से राय मांगी। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, कानूनी राय में कहा गया कि अगर किसी निदेशक के खिलाफ उसके व्यक्तिगत तौर पर किए गए कथित काम को लेकर एफआईआर दर्ज है और कंपनी की जिम्मेदारी अभी तय नहीं हुई है, तो सिर्फ इस आधार पर कंपनी को टेंडर से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

अधिकारी ने कहा, “इस कानूनी स्थिति के आधार पर हम तकनीकी रूप से कंपनी को अयोग्य ठहराने का फैसला जारी नहीं रख सकते थे।”

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के सवालों के जवाब में विर्गो ने एक बयान में कहा कि एफआईआर जय जोशी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से दर्ज की गई थी। उसके साथ कुछ अन्य बीएमसी अधिकारियों और उन कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है, जो बीएमसी के साथ गाद निकालने के काम के ठेकों में सीधे तौर पर शामिल थीं। कंपनी ने कहा कि एफआईआर विर्गो स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज नहीं की गई थी।

कंपनी ने कहा कि उसने अब तक माही नदी परियोजना से जुड़ी गाद निकालने के काम के लिए बीएमसी के साथ कोई ठेका नहीं किया है। उसके मुताबिक, इसी वजह से ईओडब्ल्यू ने एफआईआर जय जोशी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से दर्ज की, कंपनी के खिलाफ नहीं। विर्गो ने कहा कि कानून की नजर में जय जोशी और विर्गो स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड दो अलग और स्वतंत्र कानूनी इकाइयां हैं। इसलिए जय जोशी के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर शुरू की गई किसी कार्रवाई को कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं माना जाना चाहिए।

हालांकि, माही नदी मामले की एफआईआर में ‘विर्गो स्पेशियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड के जय जोशी’ का नाम आरोपियों में शामिल है। महाराष्ट्र की आर्थिक अपराध शाखा ने यह एफआईआर 6 मई 2025 को दर्ज की थी। यह मामला 2021-22 और 2022-23 में किए गए काम से जुड़ा है। एफआईआर में बीएमसी को 65.54 करोड़ रुपये का गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि जय जोशी, बीएमसी अधिकारियों, ठेकेदारों और मशीनरी सप्लायरों ने मिलकर माही नदी की गाद निकालने के काम के लिए बीएमसी के टेंडरों में हेरफेर किया।

5 जून 2025 को सेशन कोर्ट के जमानत आदेश में कहा गया है कि विर्गो ने 9 जनवरी 2021 को विशेष मशीनों की सप्लाई के लिए तीन पक्षों के बीच एक समझौता किया था। अदालत के आदेश के मुताबिक, विर्गो की ओर से कंपनी के सीईओ बताए गए केतन कदम ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

अदालत के आदेश में यह भी कहा गया है कि इसके बाद विर्गो ने ठेकेदारों के साथ मशीनें किराये पर देने के समझौते किए। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि इन व्यवस्थाओं के जरिए ठेकेदारों को विशेष मशीनें ज्यादा कीमत पर किराये पर लेने के लिए मजबूर करने की साजिश की गई।

जय जोशी को 7 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने 7,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। जून 2025 में जोशी को जमानत मिल गई।

बीएमसी का नया ठेका ट्रैश बूम को चलाने और उसके रखरखाव के लिए 5,400 शिफ्ट का है। इसके अलावा इन बैरियर से जमा होने वाले कचरे को इकट्ठा कर दूसरी जगह ले जाने के लिए भी 5,400 शिफ्ट का काम शामिल है।

विर्गो पहले भी बीएमसी के लिए यह काम कर चुकी है। साल 2021 में बीएमसी ने कई जगहों पर ट्रैश बूम बार्ज की सप्लाई, स्थापना और रखरखाव के लिए कंपनी को करीब 48 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट दिया था। इन ट्रैश बूम बार्ज को जुलाई 2022 में काम के लिए शुरू किया गया था।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने विर्गो की पात्रता, पहले उसे अयोग्य ठहराए जाने और इस बार उसे टेंडर के लिए योग्य मानने के पीछे दी गई कानूनी राय को लेकर बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े से सवाल किए। उनसे प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने जय जोशी के वकील से भी फोन और संदेश के जरिए इस मामले पर प्रतिक्रिया मांगी, लेकिन उनसे भी जवाब नहीं मिल सका।

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