उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक गांव में मतदाता सूची से 26 लोगों के नाम कथित तौर पर गलत तरीके से हटाए जाने के मामले में बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, आरोप है कि बीएलओ ने पूर्व ग्राम प्रधान के साथ मिलीभगत कर कथित तौर पर रिश्वत लेकर इन लोगों के नाम सूची से हटवाए थे। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।

अधिकारियों ने कहा कि यदि जांच में यह साबित होता है कि साजिश के तहत जानबूझकर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले की शिकायत शेरगढ़ ब्लाक की मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत के मौजूदा ग्राम प्रधान राहुल गंगवार ने जनशिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल पर दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि मोहम्मदपुर के कंपोजिट विद्यालय में सहायक अध्यापक नफीस मोहम्मद खान को बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और उन्होंने पूर्व ग्राम प्रधान रहमान खान के साथ मिलीभगत कर कथित रूप से रिश्वत लेकर 26 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवा दिए। शिकायत मिलने के बाद उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के स्तर पर जांच कराई गई। तीन सदस्यीय समिति ने बीएलओ से पूछताछ की और नाम हटाए जाने के संबंध में दस्तावेज मांगे।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में बीएलओ नाम हटाने के पीछे कोई संतोषजनक साक्ष्य या ठोस कारण प्रस्तुत नहीं कर सके। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनीता ने नफीस मोहम्मद खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और निलंबन अवधि के दौरान उन्हें मीरगंज खंड के सहसा गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय से संबद्ध किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि आरोपों में प्रथम दृष्टया तथ्य पाए जाने के बाद उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट चुनाव कार्यालय और बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी थी।

CEC ज्ञानेश कुमार पर दो करोड़ की रिश्वत मांगने का आरोप, केरल में दर्ज नई शिकायत में क्या-क्या दावा किया गया?

केरल की कांग्रेस सरकार ने मंगलवार को अपने विजिलेंस विभाग को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लगे रिश्वत के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। यह कदम इस मामले में एक नई शिकायत सामने आने के बाद उठाया गया है। पढ़ें पूरी खबर।