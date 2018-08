पश्चिम बंगाल युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष अमित शाह को यहां हवाईअड्डे से बाहर आने के बाद काले झंडे दिखाए। वह यहां एक रैली को संबोधित करने आए हैं। मोटर साईकिल सवार युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एक समूह ने शाह के काफिले को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे से बाहर निकलते ही काले झंडे दिखाए और उनके व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध नारे लगाए। पुलिस ने बाद में उन्हें वहां से हटाया।

कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि भाजपा और पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के बीच कोई सांठ-गांठ है और उनलोगों ने ‘मोदी-दीदी भाई भाई’ का नारा लगाया। मध्य कोलकाता के मेयो रोड पर शाह की रैली से पहले, तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस(एनआरसी) के मसौदे के विरुद्ध निंदा दिवस मनाया।

अमित शाह ने कोलकाता की अपनी रैली में आए लोगों को संबोधित करते हुए एनआरसी का महत्व बताया। उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘जिस प्रकार से ममता जी के शासन में घुसपैठ नहीं रोका गया तो पश्चिम बंगाल सलामत नहीं है और घुसपैठ रोकने का आसान तरीका NRC है।’

Development of Bengal is possible only under the governance of PM @narendramodi : Shri @AmitShah https://t.co/R1hPvGXymh #BJPForSonarBangla

— BJP (@BJP4India) August 11, 2018