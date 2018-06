कर्नाटक में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महासचिव तेजस्वी सूर्या का कहना है कि बीजेपी को कुलकर हिंदुओं का पक्षकार बनना चाहिए। उन्हें ऐसा करने में किसी बात का संकोच नहीं करना चाहिए। तेजस्वी सूर्या ने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। तेजस्वी सूर्या ने एक के बाद एक लगातार कई ट्वीट कर कहा कि भाजपा को हिन्दुओं की समस्याओं में कमी लाने के लिए केवल बयान देने की बजाय ठोस वैधानिक कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस के जयानगर सीट पर जीत हासिल करने के बाद सूर्या ने बुधवार को ये ट्वीट किये। बता दें जयानगर की सीट पर उपचुनाव हुआ था। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी से ये सीट छीन ली है। भाजयुमो महासचिव तेजस्वी सूर्या ने कहा कि जयानगर के मुस्लिम बहुल इलाकों में 90 प्रतिशत मत कांग्रेस के पक्ष में पड़े जबकि हिन्दू इलाकों में हिन्दुओं के मत भाजपा और कांग्रेस में बंट गए। सूर्या ने दावा किया कि मुस्लिम वोटों के एकीकरण के कारण ही कांग्रेस ने जयानगर सीट पर जीत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि हिन्दू कई तरह के संवैधानिक भेदभाव के शिकार हैं और केंद्र को उसे दुरुस्त करना चाहिए।

Call me a bigot, communal fanatic or whatever. But singular reason for BJP's defeat in Jayanagar is the complete consolidation of Muslim vote. Look at the below numbers from Gurappanapalya, a Muslim locality. BJP must 'really' become a Hindu party & not just be perceived as one. pic.twitter.com/oWbtOSbEE1 — Tejasvi Surya (@tejasvi_surya) June 13, 2018

More than 90% of polled votes in Muslim areas in Jayanagar went to Congress while Hindu votes in Hindu areas were split between BJP & Congress Demography is the key in democracy. When will we Hindus understand this simple truth? Complete consolidation of Hindus is the only way! — Tejasvi Surya (@tejasvi_surya) June 13, 2018

BJP should unapologetically be a party for Hindus. Must take concrete legislative measures to alleviate Hindu issues, not just make speeches. USHV is only solution to counter Muslim consolidation Congress is the party of Muslims: every Hindu must be convinced of this truth — Tejasvi Surya (@tejasvi_surya) June 13, 2018

See this! 1 Muslim majority ward changed whole dynamics of Jayanagar elections today. Hindu voter apathy & lack of organized Hindu voting in 6 wards has put Sowmya Reddy in power. She conveniently asks for ban of Jallikattu & Kambala but speaks against ban of cow slaughter! pic.twitter.com/jchAD3PodF — Tejasvi Surya (@tejasvi_surya) June 13, 2018

बता दें कि कर्नाटक की जयानगर विधानसभा सीट कांग्रेस के आर रामलिंगा की बेटी सौम्या रेड्डी ने बीजेपी से छीन ली है। दक्षिणी बेंगलुरु की जयानगर सीट बीजेपी की मजबूत सीट थी। पिछले 10 साल से यह बीजेपी के पास थी। सौम्‍या ने बीजेपी उम्मीदवार बीएन प्रह्लाद को 3,775 वोटों से हराया। बता दें कि जयानगर सीट पर तत्कालीन विधायक और बीजेपी उम्मीदवार बीएन विजयकुमार के निधन के कारण चुनाव टाल दिए गए थे।

बीजेपी ने सहानुभूति फैक्टर को ध्यान में रखकर इस सीट से बीएन विजयकुमार के भाई बीएन प्रह्लाद को उतारा था। लेकिन नतीजों ने बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जयानगर विधानसभा सीट पर जीत के साथ कांग्रेस ने बेंगलुरु में अपनी लीडरशिप पोजिशन बरकरार रखी। आईटी सिटी बेंगलुरु में कांग्रेस के पास 28 में ले 16 सीटें हैं।

