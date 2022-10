Himachal Election: बस स्टैंड पर चाय की दुकान चलाने बाले भाजपा उम्मीदवार संजय सूद हैं 3 करोड़ की संपत्ति के मालिक, कहा- मेरे संघर्ष को कम न आंको

HP Assembly Election: संजय सूद ने अपने नामांकन के दौरान दायर किए गए हलफनामे में अपने आपको व्यवसायी और समाजिक कार्यकर्ता बताया है। उनके पास लगभग 3 करोड़ की संपत्ति है।

HP Assembly Election: शिमला की अर्बन सीट से सभी उम्मीदवार करोड़पति (Photo- Indian Express)

