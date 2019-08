भारतीय जनता पार्टी को पूर्वोत्तर में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। लंबे समय तक राज्य की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी रही सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ने उनकी पार्टी के 15 में से 10 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया है। पार्टी विधायकों ने देश की राजधानी दिल्ली में राम माधव की मौजूदगी में बीजेपी ज्वॉइन की।



चामलिंग को खोना पड़ सकता है नेता विपक्ष का पदः बता दें कि सबसे लंबे समय तक किसी भी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले चामलिंग अब विधानसभा में काफी कमजोर हो गए हैं। फिलहाल वे सदन में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, लेकिन इस बदलाव के साथ ही यह पद भी जाना लगभग तय है। मई 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को 32 सीटों वाले राज्य में 15 पर जीत मिली थी, जबकि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले लगातार पांच चुनावों में चामलिंग की पार्टी जीती थी और वे मुख्यमंत्री बने थे।

Delhi: 10 MLAs of Sikkim Democratic Front join BJP in presence of BJP Working President JP Nadda and General Secretary Ram Madhav pic.twitter.com/7bsdcEfdDP

— ANI (@ANI) August 13, 2019