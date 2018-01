कर्नाटक: एक्टर प्रकाश राज के कार्यक्रम के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र से धोया स्टेज

भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के सदस्यों ने कर्नाटक में एक्टर प्रकाश राज के कार्यक्रम के बाद स्टेज को गौमूत्र से साफ किया है। इस बात की जानकारी खुद प्रकाश राज ने ट्विटर के माध्यम से दी है। प्रकाश राज ने बताया है कि कर्नाटक के तटीय क्षेत्र सिरसी के राघवेंद्र मठ में उनका एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में प्रकाश राज ने उत्तरा कन्नड़ सांसद औऱ केंद्रीय मंत्री अनंत हेगड़े की आलोचना की। ये आलोचना बीजेपी युवा मोर्चा के लोगों को रास नहीं आई। मकर संक्रांति वाले दिन युवा मोर्चा के सदस्यों ने गौ मूत्र से कार्यक्रम स्थल की सफाई की। प्रकाश राज ने एक कन्नड़ अखबार में छपी इस खबर की कटिंग को शेयर करते हुए पूछा है कि क्या बीजेपी के लोग हर उस जगह पर गौमूत्र से सफाई करेंगे जहां-जहां उनका कार्यक्रम होगा।

BJP workers cleaning and purifying the stage ..from where I spoke in Sirsi town …by sprinkling cow urine (divine gomoothra)……will you continue this cleaning and purification service where ever I go….. #justasking pic.twitter.com/zG1hKF8P4r

— Prakash Raj (@prakashraaj) January 16, 2018