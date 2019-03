उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर नगर में मोदी सरकार की बुराई करने पर एक मुस्लिम युवक को पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक की बयानबाजी से नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे धुन डाला। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

यह है मामला : दरअसल यह वीडियो एक टीवी चैनल की रिपोर्टिंग के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि आगामी चुनावों को लेकर भारत समाचार के जर्नलिस्ट लोगों से सवाल-जवाब कर रहे थे। इस कार्यक्रम का नाम ‘माहौल बनाए रखें’ था, जिसके तहत जनता से मोदी सरकार के कार्यों के बारे में पूछा जा रहा था। इस बीच एक मुस्लिम युवक ने मोदी सरकार की बुराई कर दी, जिससे बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हो गए और उसे पीटने लगे। पीड़ित शख्स की पहचान अदनान के रूप में हुई है। लोगों ने उसे पीटने के दौरान पूछा कि क्या तू आतंकवादी बनेगा?

In Muzaffarnagar, BJP workers brutally thrashed a youth who confronted govt's claim over job and education during an election special segment hosted by senior journalist @narendrauptv for his channel. Mob can be heard calling the youth a terrorist. pic.twitter.com/mNjo3zCT6n

