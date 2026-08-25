Vijay Goel on BJP Govt: दिल्ली में BJP सरकार के कामकाज को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के ही दिग्गज नेता विजय गोयल ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने एक्स पोस्ट के जरिए MCD के अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वे काम नहीं कर रहे। उनका कहना है कि बीजेपी के विधायक-सांसद और पार्षद तक धक्के खा रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है।

बीजेपी नेता विजय गोयल ने जनप्रतिनिधियों और अफसरों का जिक्र करते हुए कहा कि कहीं से कूड़ा उठा देते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा काम करवा लिया। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर इन अफसरों के होते हुए कूड़ा क्यों जमा हो जाता है।

अफसरों से गिड़गिड़ाते रहते जनप्रतिनिधि

पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने अपने एक्स पोस्ट में यह भी कहा, “सीवर, पानी, बिजली, नाली, सड़क और खरंजा की समस्याओं पर चुने हुए प्रतिनिधि इन अफसरों के गिड़गिड़ाते हैं, फिर भी काम नहीं हो पाता है। जब जनप्रतिनिधि की नहीं सुन रहे तो फिर जनता को कौन पूछ रहा है।”

क्या विडम्बना है एमसीडी और सरकार के अफसर काम नहीं कर रहे और सांसद, एमएलए और कॉरपोरेटर उनसे काम करने के लिए गलियों सड़कों के धक्के खा रहे हैं। कहीं से कूड़ा उठवा देते हैं, तो लगता है बहुत बड़ा काम करवा लिया। ये नहीं देखते इन अफसरों के होते हुए कूड़ा होना ही क्यों था।

नाली खड़ंजा… — Vijay Goel (@VijayGoelBJP) August 25, 2026

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

इस पूरे विवाद के बीच ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा, “दिल्ली शहर अब सक्षम हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली सरकार बेहतरीन रणनीतिक योजना के जरिए राजधानी की वर्षों पुरानी समस्याओं का लगातार समाधान करने की दिशा में काम कर रही है।”

रेखा गुप्ता ने कहा, “सीवेज और पानी की आपूर्ति दिल्ली के लोगों के लिए हमेशा से बड़ी समस्या रही है। दिल्ली का लगभग आधा हिस्सा पानी के कनेक्शन के बिना रह रहा था, जबकि लोगों को 50 साल तक पुरानी सीवर लाइनों की समस्या से जूझना पड़ रहा था।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 2,500 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है। इस स्वीकृत राशि का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP) में जलापूर्ति सुधार परियोजना के ‘पैकेज-1’ के तहत 805 करोड़ रुपये के कार्यों को मंजूरी दी है।

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और गिरिराज सिंह पर एक्स पोस्ट के जरिए तंज कसा। उन्होंने रिजिजू का स्वीमिंग वाला और गिरिराज का जेन जी से संवाद वाला वीडियो पोस्ट किया और कहा कि राहुल गांधी की वजह से इन नेताओं का हाल बुरा हो गया है। पढ़िए पूरी खबर…