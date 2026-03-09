बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण महाअभियान चला रही है। पार्टी हर जिले में अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है। इस बीच uttar प्रदेश में पार्टी अपने नेताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर भी सचेत कर रही है और उसके बारे में जानकारी दे रही है। यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पार्टी नेताओं ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को AI और ChatGPT का इस्तेमाल करने के क्या करें और क्या न करें और विपक्ष के नैरेटिव का मुकाबला करने की स्ट्रेटेजी के बारे में ट्रेनिंग देगी। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरे देश में वीकेंड पर शुरू हुआ है।

कब तक चलेगा कार्यक्रम?

पंडित दीन दयाल उपाध्याय ट्रेनिंग प्रोग्राम 2026, 7 मार्च को पूरे देश में शुरू हुआ। हालांकि ये कार्यक्रम उन राज्यों में नहीं शुरू हुआ, जहां चुनाव होने हैं। मंडल यूनिट के कार्यकर्ताओं के लिए वर्कशॉप 14 अप्रैल तक होंगी, जबकि जिला यूनिट के लिए 15 अप्रैल से 20 मई तक चलेंगी। हर दो दिन की वर्कशॉप के दौरान बीजेपी के इतिहास और डेवलपमेंट, पार्टी की विचारधारा की नींव, पार्टी के कामकाज, विस्तार और बूथ मैनेजमेंट, BJP सरकारों की उपलब्धियों, देश के सामने बाहरी और अंदरूनी चुनौतियों और मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल जैसे विषयों पर अलग-अलग सेशन होंगे।

PowerPoint प्रेजेंटेशन की भी दी जाएगी जानकारी

हालांकि इनमें से ज़्यादातर टॉपिक पिछली ट्रेनिंग वर्कशॉप में कवर किए जा चुके हैं। ये वर्कशॉप हर मेंबरशिप ड्राइव और ऑर्गेनाइज़ेशनल इलेक्शन के बाद होती हैं। लेकिन पहली बार इनोवेशन (नए तरीके) पर एक डेडिकेटेड सेशन होगा, जिसमें पार्टी वर्कर AI और ChatGPT के बारे में जानेंगे। AI एप्लीकेशन इस्तेमाल करते समय, वर्चुअल मीटिंग ऑर्गनाइज़ करते समय और PowerPoint प्रेजेंटेशन बनाते समय कार्यकर्ताओं क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, ये भी बताया जाएगा।

एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “उन्हें सिखाया जाएगा कि कम से कम समय में रिपोर्ट और ग्राफ़िक्स तैयार करने में AI का इस्तेमाल कैसे करें, इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और डेटा और जानकारी को एनालाइज़ करने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। उन्हें सीनियर लीडर्स से फैक्ट्स कन्फर्म किए बिना कोई भी AI से बनी फ़ोटो और वीडियो या कोई दूसरी जानकारी पोस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि बिना वेरिफाइड AI से बनी फ़ोटो और वीडियो पार्टी को कॉन्ट्रोवर्सी में डाल सकती हैं।”

RSS के 100 साल पर बनी फिल्म देखेंगे कार्यकर्ता

पिछली वर्कशॉप में स्पीकर लेक्चर देने के लिए लिखे हुए नोट्स का इस्तेमाल करते थे लेकिन इस बार उन्हें PowerPoint प्रेजेंटेशन बनाने और अपने लेक्चर को ज़्यादा इंटरैक्टिव बनाने के लिए कहा गया है। वर्कशॉप के दौरान हिस्सा लेने वाले कार्यकर्ता और नेता एक रात के लिए वेन्यू पर कैंप करेंगे, जहां वे किसी मिनिस्टर, सांसद, या विधायक के साथ डिनर करेंगे और इनफॉर्मल बातचीत करेंगे। नेता RSS के 100 साल के सफर पर बनी फिल्म शतक भी देखेंगे। राज्य के एक नेता ने कहा, “इस इनफॉर्मल बातचीत से विधायक और मिनिस्टर कार्यकर्ता से जान-पहचान बढ़ाएंगे, जो UP में 2027 के चुनावों में मददगार होगा।”

पार्टी नेता ने कहा कि जिले लेवल की वर्कशॉप में देश के सामने चैलेंज और नैरेटिव पर सेशन ऑर्गनाइज़ किए जाएंगे। एक नेता ने कहा, “नैरेटिव पर सेशन उन मुद्दों के बारे में होगा जो जनता पर असर डाल सकते हैं। अक्सर विपक्ष बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर झूठे नैरेटिव बनाते हैं। कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा कि फैक्ट्स पेश करके और BJP के सपोर्ट में माहौल बनाकर झूठे नैरेटिव का मुकाबला कैसे करें। सवाल-जवाब सेशन के दौरान कार्यकर्ताओं को किसी भी मौजूदा सोशल और पॉलिटिकल मुद्दे पर पार्टी का स्टैंड पूछने की इजाज़त होगी।”

बीजेपी नेता ने कहा कि हर मंडल लेवल की वर्कशॉप में लगभग 100-125 वर्कर और लीडर के हिस्सा लेने की उम्मीद है। उन्हें पार्टी की आइडियोलॉजी पर कम से कम एक किताब पढ़नी होगी और वर्कशॉप में उस किताब के साथ आना होगा। नेताओं ने कहा कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, वंदे मातरम के सभी पद बजाए जाएंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि बीजेपी के मोर्चों, डिपार्टमेंट, सेल और नए सदस्यों के लिए अलग-अलग ट्रेनिंग कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें हर एक के लिए अलग सिलेबस होगा। पढ़ें UP चुनाव से पहले BJP को सता रहा जातीय गणित बिगड़ने का डर

लोकसभा चुनाव 2024 में यूपी में बढ़त के बाद सपा उत्साहित है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने कैंपेन को संभालने के लिए पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC को हायर किया है। पढ़ें पूरी खबर