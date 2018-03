बीजेपी सांसद बोले- रेप करने वालों का एकमात्र इलाज, सरेआम मार देनी चाहिए गोली

बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं पर असम के तेजपुर से सांसद राम प्रसाद शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सरेआम गोली मारना ही दरिंदों का एकमात्र इलाज है। कुछ दिन पहले एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना पर बोलते समय सांसद ने गुस्से में यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के दिलोदिमाग में रेप के प्रति खौफ तभी पैदा हो सकेगा, जब उन्हें सरेआम लटका दिया जाए या फिर गोली मार दी जाए। सांसद ने कहा कि बलात्कारी चाहे नाबालिग हो या फिर बालिग, उसे फांसी या गोली मारने की ही सजा मिलनी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी के सांसद राम प्रसाद शर्मा ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई नाबालिग रेप करता है तो उसे जुवेनाइल मानकर क्यों सजा में छूटदी जाए। उसे भी अधिक से अधिक सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा का प्रावधान नहीं होगा, तब तक लोगों के दिमाग में इस जघन्य घटना को लेकर डर नहीं पैदा होगा। जब तक डर नहीं बैठेगा, तब तक दुष्कर्म की घटनाएं रुकने वालीं नहीं हैं।

Those who commit heinous crimes like rape must be shot in public, this is the only way to stop these incidents. People who can’t respect women should be dealt with like this: RP Sharma,BJP MP from Tezpur #Assam pic.twitter.com/dg8oaYNWCB

— ANI (@ANI) March 29, 2018