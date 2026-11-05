बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। भंडारी ने झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बृहस्पतिवार को शेयर किया है। वीडियो में अंसारी न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत के दौरान कह रहे हैं कि भारत के हालात बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो सकते हैं।

वीडियो में इरफान अंसारी कहते हैं कि देश तबाही और बर्बादी के कगार पर है। अंसारी कहते हैं कि वह दिल्ली गए थे और वहां छात्र-छात्राओं से उनकी बैठक हुई।

राहुल गांधी ने युवाओं को रोक कर रखा है- अंसारी

अंसारी ने कहा, “40 लाख जो युवा वर्ग सड़क पर है, केवल एक आदेश की आवश्यकता है… राहुल गांधी ने युवाओं को रोक कर रखा है, 40 लाख युवा… आप कितनी सेना बुलाएंगे, आप हमारे छात्र-छात्राओं को रोक लेंगे।”

इरफान अंसारी बातचीत के दौरान आगे कहते हैं कि किसान वर्ग परेशान है, मध्य वर्ग परेशान है दलित-आदिवासी सब परेशान हैं। उन्होंने कहा, “मैं फिर से कहना चाहता हूं अगर देश के प्रधानमंत्री सचेत नहीं हुए तो बांग्लादेश से भी बुरा हाल होगा हमारे देश का, याद रखिएगा नेपाल से भी बुरा हश्र होगा हमारे देश का देख लीजिएगा।”

इरफान अंसारी ने आरोप लगाया कि 13 करोड लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। प्रदीप भंडारी ने कहा है कि कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी अराजकता करने का खुला आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि यह राहुल गांधी और कांग्रेस के अराजकता टूल किट का सबसे बड़ा सबूत है।

OPEN CALL FOR ANARCHY BY CONGRESS MINISTER Irfan Ansari :



‘The conditions will be worse than Bangladesh' –



Biggest proof of Anarchy Toolkit of Rahul Gandhi & Congress! pic.twitter.com/5FtHocR2Oo — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) November 5, 2026

इरफान अंसारी की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मतदाता सूची में संशोधन और एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच टकराव चल रहा है। विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- ‘बीजेपी के प्रदर्शन में ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगना नामुमकिन’

कर्नाटक हाई कोर्ट ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता पर आरोप था कि उसने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाए थे। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।