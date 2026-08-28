यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी बिसात अभी से बिछने लगी है। भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जहां अपने-अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कवायद तेज है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने चुनावी गणित को एक नया मोड़ दे दिया है।

हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए अपनी पार्टी के कैंडिडेट को कामयाब करना है और जब हम चुनाव लड़ते हैं तो Pick and Choose नहीं कर सकते। जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारा मकसद जीतना है। ऐसे में जो हमारे सामने खड़ा होगा,उसको हम हराएंगे।

AIMIM चीफ ने कहा कि बीजेपी किसका घर तोड़ रही है। क्या बीजेपी ने कभी समाजवादी पार्टी के लीडरशिप के परिवार का घर तोड़ा। आप देख लीजिए किसका घर तोड़ा जा रहा और किसका एनकाउंटर हो रहा है, किसके पैरों में गोलियां मारी जा रही हैं, किसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं।

ओवैसी ने कहा कि भाजपा का सबसे बड़ा निशाना मुसलमान हैं और उसके बाद ब्राह्मण हैं। उन्होंने कहा कि इस पर कोई बोलने वाला नहीं है।

जब ओवैसी से पूछा गया कि आपका मुख्य मुकाबला किससे है? इस सवाल पर ओवैसी ने कहा कि बीजेपी भारत को आइडियोलॉजिकल भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रही है। वहां मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जितने बड़े ठेकेदार हैं उनकी जबान में तो दही जम चुका है, वह तो कुछ बोलते ही नहीं हैं।

ओवैसी ने कहा कि यूपी में कई बड़े ठेकेदार हैं। कभी लाल टोपियां पहन लेते हैं तो कभी दूसरे रंग की पहन लेते हैं। जिस्म के अदंर आरएसएस की पैंट पहन लेते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का शोषण और इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको एक वोटर बनाकर रख दिया गया है।

इससे पहले गुरुवार को ओवैसी ने कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है कि AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ओवैसी ने कहा चुनाव तो जरूर लड़ेंगे और पहले से अच्छा चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि इस बात का फैसला बहुत जल्द हो जाएगा कि हमारी पार्टी किस सीट, कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी।

उन्होंने कहा कि दूसरी बात है कि पार्टी का संगठन पहले से बहुत मजबूत हो चुका है। जनता में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो चुकी है कि यह जो झूठा इल्जाम लगाते हैं AIMIM के ऊपर और एक भ्रम पैदा करते हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं और हमारी सरकार बन जाएगी। ओवैसी ने यह बात एक सवाल के जवाब में कही, जब उनसे पूछा गया कि चर्चा है आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी।

AIMIM चीफ ने कहा कि यह लोग हमेशा सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं। उन्होंने कहा कि अब जनता जान चुकी है कि यह सब झूठे वादे और फरेब अब चलने वाले नहीं हैं और वो लोग एक फैसला कर चुके हैं कि हमें अपनी लीडरशिप को मजबूत बनाना है।

उत्तर प्रदेश में AIMIM मजबूत विकल्प- ओवैसी

ओवैसी आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में AIMIM पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर वहां मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव ने इस सोच को और मजबूत कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद क्या हुआ, अन्य पार्टियां NDA को कहां रोक पाईं।हैदराबाद से सांसद ने कहा कि जहां हमारी कमजोरियां हैं, हम उसको दूर कर रहे हैं। आने वाले यूपी विधानसभा में हमारे कई लोग विधायक बनने में कामयाब होंगे।

ओवैसी बोले- बिहार में जीतीं हमने पांच सीटें

इससे पहले मिलाद-उन-नबी के अवसर पर हैदराबाद में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने सवाल किया कि जब देश के हर समुदाय का अपना नेतृत्व है, तो मुसलमानों का अपना नेतृत्व क्यों नहीं होना चाहिए? ओवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल-मुस्लिमीन ने पिछले बिहार विधानसभा चुनावों में पांच सीटें जीती थीं और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।

मुस्लिम वोट से आगे बढ़ने की कोशिश?

उत्तर प्रदेश में ओवैसी की राजनीति अब सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों तक सीमित रहने वाली नहीं दिख रही। जून 2026 में उन्होंने बहराइच से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM के अभियान की शुरुआत की और मुस्लिम बहुल मटेरा सीट से प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली को उम्मीदवार घोषित किया।

AIMIM की नजर पश्चिमी यूपी के सहारनपुर, मुरादाबाद, बिजनौर और रामपुर जैसे इलाकों पर भी है, जहां मुस्लिम आबादी चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पार्टी 2027 में बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन ओवैसी का नया राजनीतिक संदेश इससे आगे जाता दिखाई दे रहा है।

‘पहले मुसलमान, फिर ब्राह्मण’ का मतलब क्या?

ओवैसी का ताजा बयान ऐसे समय आया है जब यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोट को लेकर भी चर्चा तेज है। बीजेपी के पारंपरिक सवर्ण आधार में ब्राह्मणों की अहम भूमिका रही है, लेकिन 2027 से पहले विपक्षी दल इस वर्ग में संभावित नाराजगी को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी भी अपने PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को विस्तार देने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव ने हाल में PDA में ‘P’ को ‘पंडित’ से भी जोड़ने की बात कही है। यानी ब्राह्मण वोट को लेकर सपा की रणनीति भी बदलती दिखाई दे रही है।

ऐसे में ओवैसी का ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी पर हमला करना महज बयानबाजी नहीं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।

ओवैसी का संभावित सामाजिक समीकरण

ओवैसी की रणनीति को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है।

पहला- मुस्लिम वोट

AIMIM का सबसे मजबूत आधार मुस्लिम मतदाता हैं। पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर संगठन खड़ा करके समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर सकती है।

दूसरा- दलित और पिछड़े वोट

बिहार में AIMIM के चुनावी प्रयोग के बाद ओवैसी की राजनीति को सिर्फ मुस्लिम प्रतिनिधित्व की पार्टी के बजाय सामाजिक गठजोड़ बनाने वाली राजनीति के रूप में पेश करने की कोशिश भी दिखाई देती है।

तीसरा- नाराज सवर्ण, खासकर ब्राह्मण

अगर ओवैसी बीजेपी से नाराज ब्राह्मण मतदाताओं को अपने राजनीतिक विमर्श से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो इसका असर सीधे बीजेपी पर पड़ने से ज्यादा विपक्षी वोटों के बिखराव और नए समीकरण बनने के रूप में दिखाई दे सकता है। हालांकि, यह अभी कहना जल्दबाजी होगी कि ब्राह्मण मतदाता बड़े पैमाने पर AIMIM की ओर जाएगा। फिलहाल ओवैसी का बयान राजनीतिक संदेश ज्यादा है, चुनावी आंकड़ों से साबित हुआ रुझान नहीं।

अखिलेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती?

ओवैसी की यूपी में सक्रियता का सबसे सीधा असर समाजवादी पार्टी पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वजह साफ है कि मुस्लिम मतदाता लंबे समय से यूपी की विपक्षी राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाता रहा है और 2027 में भी यह वोट महत्वपूर्ण रहेगा।

अगर AIMIM मुस्लिम बहुल सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारती है, तो कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। ऐसी स्थिति में AIMIM का वोट प्रतिशत भले सीमित रहे, लेकिन जीत-हार का अंतर प्रभावित करने की क्षमता पार्टी हासिल कर सकती है।

AIMIM खुद भी ‘वोट कटवा’ की छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने विपक्षी दलों के साथ गठबंधन की पेशकश भी की है और 2027 में बड़ी संख्या में सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की खबरें सामने आई हैं।

बीजेपी के सामने क्या चुनौती?

बीजेपी के लिए चुनौती सिर्फ AIMIM नहीं है। 2027 के चुनाव में पार्टी को एक साथ कई सामाजिक समूहों को साधना होगा।

OBC वोट बैंक में कुर्मी जैसे प्रभावशाली समुदायों को लेकर बीजेपी की सक्रियता बढ़ी है। वहीं ब्राह्मण और दूसरे सवर्ण वर्गों के बीच भी पार्टी अपना आधार मजबूत बनाए रखना चाहती है।

बीजेपी ने 2027 के लिए संगठनात्मक स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी की रणनीति में ग्राउंड कनेक्ट, युवा मतदाता और सामाजिक विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।

असली मुकाबला ‘वोट जोड़ने’ का

यूपी की राजनीति में अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन सा दल किस जाति या समुदाय का वोट लेगा। असली सवाल यह है कि कौन अलग-अलग सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़कर जीत का गणित तैयार कर पाता है।

ओवैसी मुस्लिम वोट के साथ अगर दलित, पिछड़े और बीजेपी से नाराज सवर्ण मतदाताओं को अपने राजनीतिक विमर्श से जोड़ने में कामयाब होते हैं, तो कई सीटों पर चुनावी मुकाबला बदल सकता है।

लेकिन इसके लिए AIMIM को सिर्फ भाषणों से आगे बढ़कर बूथ स्तर पर संगठन खड़ा करना होगा। यही वजह है कि 2027 का चुनाव ओवैसी के लिए सिर्फ सीटें जीतने की परीक्षा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में AIMIM की राजनीतिक स्वीकार्यता तय करने वाला चुनाव भी हो सकता है।

इतना साफ है कि यूपी की चुनावी राजनीति में PDA, सवर्ण वोट, मुस्लिम वोट और महिला वोट इन सभी को लेकर नए प्रयोग शुरू हो चुके हैं। ऐसे में ओवैसी का ‘पहले मुसलमान, फिर ब्राह्मण’ वाला बयान आने वाले चुनाव में सामाजिक समीकरणों की नई लड़ाई का संकेत जरूर देता है।

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ सालों से लगातार मुसलमान और दलितों के मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही उन्होंने ब्राह्मणों के हक की भी बात कही है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीतिक रूप से ताकतवर समुदाय है और कई जिलों में इस समुदाय के लोग हार और जीत को तय करने की क्षमता रखते हैं। देखना होगा कि ओवैसी ने जब ब्राह्मणों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो क्या ब्राह्मण समुदाय भी ओवैसी को विधानसभा चुनाव में समर्थन देगा?

यूपी चुनाव 2027: मायावती का गिरता जनाधार, दलितों को लुभाने की कोशिश में जुटीं पार्टियां, कैसे खुद को संभालेगी बसपा?

राजनीति की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में करीब छह महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां की राजनीति में दलित मतदाता की बड़ी भूमिका मानी जाती है। लंबे समय तक मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की पर्याय रही हैं,लेकिन अब ऐसा नहीं है। पढ़ें पूरी खबर।



