कोरोना: अमेरिका ने श्रीलंका को दीं 15 लाख मॉडर्ना वैक्सीन, BJP सांसद ने मारा ताना- एस जयशंकर ने तो कहा था पहले भारत को मिलेगी

भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अमेरिका द्वारा श्रीलंका को कोविड-19 वैक्सीन दिए जाने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर तंज कसा है। अक्सर अपनी ही पार्टी के नेताओं की खुलकर आलोचना करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्विटर यूजर के लिंक पर अपनी टिप्पणी की है। इस लिंक के जरिए जानकारी को साझा किया गया था कि अमेरिका ने श्रीलंका को 1.5 लाख मॉडर्ना वैक्सीन को दान की है। इस आर्टिकल के जवाब में स्वामी ने कटाक्ष करते हुए लिखा कि जय़शंकर ने तो कहा था कि वैक्सीन सबसे पहले भारत को मिलेगी। अमेरिका द्वारा अन्य देशों को वैक्सीन दिए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

But what happened to Jaishankar’s announcement of US giving us first?

