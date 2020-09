सुब्रमण्यम स्वामी ने जिन अमित मालवीय को हटाने का दिया था अल्टीमेटम, उन्हीं को BJP की नई टीम में IT सेल हेड का मिला जिम्मा; बोले- अब सब साफ है…

भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपने ट्वीट्स के चलते एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय के बाद अब पीएमओ से जुड़े अधिकारी पर निशाना साधा है। राज्यसभा सांसद ने रविवार (27 सितंबर, 2020) को ट्वीट कर आरोप लगाया कि फर्जी अकाउंट्स से उनपर हो रहे निजी हमलों के पीछे अमित मालवीय के साथ पीएमओ हरेन जोशी का भी हाथ है। ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) हरेन जोशी को पीएम नरेंद्र मोदी के खास सलाहकारों में गिना जाता है। जोशी अभी पीएमओ में ओएसडी (कम्यूनिकेशन ऐंड आईटी) हैं।

स्वामी ने अपने ट्वीट में कहा कि अब अमित मालवीय को फिर से नियुक्त कर लिया गया है, तो मुझे कहना पड़ रहा है: मेरे पहले के ट्वीट्स ये पता करने के लिए थे कि अमित मालवीय ने खुद फर्जी आईडी से ट्वीट करवाए या इसके पीछे कोई और था। अब साफ हो गया है। पीएमओ हरेन जोशी इसके पीछे थे। मैंने दो सप्ताह पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में लिखा था।

दरअसल भाजपा नेता JEE NEET एग्जाम, अर्थव्यवस्था और अन्य मुद्दों पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर रहे हैं। उनका आरोप था कि इसके लिए फर्जी अकाउंट बनाकर उनपर निजी हमले किए जा रहे हैं। खुद पर हमले के लिए उन्होंने भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालीवय को जिम्मेदार माना था और उन्हें हटाने की मांग की थी।

राज्यसभा सांसद ने 9 सितंबर को इस बाबत ट्वीट कर कहा था कि अगर अमित मालवीय को भाजपा आईटी सेल नहीं हटाया गया तो इसका मतलब है कि पार्टी मेरा बचाव नहीं करना चाहती है। अगर पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां मैं अपनी राय रख सकूं तो मुझे ही खुद को डिफेंड करना होगा।

Now that Malaviya has been re appointed, I have this to say: My earlier tweet was to test whether Malviya financed fake ID tweets on his own or not. Now it is clear. PMO Haren Joshi was behind it. I have written to PM two weeks or so ago bringing this to his notice with documents

