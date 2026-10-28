उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हैं। चुनाव में करीब 4 महीने का समय बचा है और इससे पहले सत्ताधारी भाजपा ने पार्टी की अंदरूनी कलह को दूर करने की कवायद शुरू कर दी है। BJP ने संगठन के भीतर मतभेदों को दूर करने और कार्यकर्ताओं की नाराजगी कम करने के लिए फीडबैक एक्सरसाइज शुरू की है।

हाल ही में बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेताओं के बीच वाराणसी और सुल्तानपुर में संगठनात्मक बैठकें हुईं जिनमें पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, संगठन में पदों के बंटवारे, प्रशासन में उनकी कथित अनदेखी और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में नेताओं की भूमिका पर चर्चा हुई।

‘सपा के हमलों का सही से जवाब नहीं दे रही योगी सरकार’

इन बैठकों में ही यह तय हुआ कि इन मुद्दों से निपटने के लिए फीडबैक एक्सरसाइज शुरू की जाएगी। बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं में ‘निराशा’ है क्योंकि पार्टी लीडरशिप और राज्य प्रशासन के कुछ हिस्सों द्वारा उनकी कथित अनदेखी की जा रही है। वहीं बैठक में सीनियर नेताओं ने जिले के पदाधिकारियों से कहा है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर समाजवादी पार्टी (SP) के हमलों का मुकाबला करने के लिए काफी कुछ नहीं कर रहे हैं।

वाराणसी की बैठक में उठा कार्यकर्ताओं की अनदेखी का मुद्दा

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 8 अक्टूबर को वाराणसी में काशी क्षेत्र के पुराने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी, उत्तर प्रदेश BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश के सह-प्रभारी जगदीश पटेल भी मौजूद थे। बैठक के दौरान एक नेता ने संगठन में पद और जिम्मेदारियां देने के पार्टी के मानदंडों पर सवाल उठाए।

‘जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है’

सूत्रों के मुताबिक, उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली और लखनऊ में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने वाले लोगों को संगठन में महत्वपूर्ण पद मिल जाते हैं, जबकि जमीन पर काम करने वाले पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है। वाराणसी क्षेत्र के एक नेता ने मौजूदा विधायकों की जगह नए चेहरों को मौका देने का सुझाव भी दिया।

दूसरे दलों से आए नेताओं को अधिक तवज्जो मिल रही

बैठक में एक अन्य नेता ने कहा कि दूसरे दलों से BJP में आने वाले लोगों को विधानसभा चुनाव का टिकट देना या मंत्री बनाना राजनीतिक जरूरत हो सकती है, लेकिन उन्हें संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने से पुराने कार्यकर्ताओं के लिए उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाता है।

यूपी बीजेपी के एक सीनियर पदाधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं को अपनी भड़ास निकालने के लिए इन बैठकों का आयोजन किया गया था। इस कोशिश से हम उन्हें शांत कर पा रहे हैं। BJP और संघ उठाई गई चिंताओं पर ध्यान देंगे।

सपा के हमलों का जवाब देने में क्यों पीछे हैं बीजेपी के नेता?

14 और 15 अक्टूबर को वाराणसी में BJP के विस्तारकों और काशी तथा गोरखपुर क्षेत्रों की विधानसभा सीटों के प्रभारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला की अध्यक्षता प्रदेश के सह-प्रभारी जगदीश पटेल और प्रदीप कुमार वर्मा ने की।

कार्यशाला में काशी क्षेत्र की 71 और गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों से जुड़े संगठनात्मक कामकाज पर चर्चा हुई। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने चिंता जताई कि विधायक समेत जिला स्तर के पदाधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्य सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के आरोपों का जवाब देने में पर्याप्त सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं।

इस बैठक में शामिल BJP के एक नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को तेजी से साझा करते हैं और विपक्ष की बातों को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाते हैं। इसके मुकाबले BJP के नेता मुख्यमंत्री और पार्टी के पक्ष में उतनी सक्रियता नहीं दिखा रहे हैं।

बैठक में यह भी कहा गया कि पार्टी के कुछ विधायक अपने परिचितों को जन्मदिन की बधाई देने के लिए सोशल मीडिया पर संदेश पोस्ट करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री और BJP के खिलाफ लगाए जा रहे राजनीतिक आरोपों का जवाब देने में पीछे रहते हैं।

2024 लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के बाद बीजेपी में बढ़ी चिंता

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह का मुद्दा कोई नया नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीद से कम के बाद से ही पार्टी के भीतर संगठन और प्रशासन के बीच तालमेल का मुद्दा चर्चा में रहा है। पार्टी के कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं की नाराजगी और प्रशासनिक स्तर पर उनकी कथित अनदेखी को सीनियर नेताओं के सामने उठाया है जिसकी वजह से चुनाव में नुकसान हो रहा है।

बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में BJP की सीटें घटकर 33 रह गई थीं, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीतकर राज्य में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ लोकसभा चुनाव प्रदर्शन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में BJP ने उत्तर प्रदेश में 62 सीटें जीती थीं।

कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए संघ ने ली जिम्मेदारी

इसी पृष्ठभूमि में BJP और RSS के वरिष्ठ नेता क्षेत्रीय स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी नेतृत्व की कोशिश है कि पुराने कार्यकर्ताओं की शिकायतों को सुना जाए, संगठन और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए और विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए नेताओं की सक्रियता बढ़ाई जाए।

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले BJP के सामने संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखने और जमीनी कार्यकर्ताओं का भरोसा मजबूत करने की चुनौती है।

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