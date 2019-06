केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार (22 जून) को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ बरौलिया गांव पहुंची। इस दौरान एक बीमार महिला को स्मृति ने अपने काफिले की एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इसके अलावा जब स्मृति मंच पर पहुंची तो एक महिला उनके पैरों में गिर गई और परिवार के द्वारा जमीन हड़पने का मुद्दा उनके सामने उठाया। बता दें कि स्मृति ने अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। बरौलिया गांव पहुंचे गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि सुरेंद्र सिंह की हत्या बहुत ही दुखद घटना है, वह पार्टी के जूझारू कार्यकर्ता थे और भाजपा परिवार उनके परिजनो के साथ खड़ा है।

#WATCH Uttar Pradesh: Smriti Irani, BJP MP from Amethi takes a woman to hospital in her convoy ambulance. pic.twitter.com/ohWl12minG

— ANI UP (@ANINewsUP) June 22, 2019