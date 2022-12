Gujarat Election Results: गुजरात में BJP की लगातार सातवीं जीत, मोदी के CM रहते भी नहीं मिली थीं इतनी सीटें; एक साथ बना दिये दो रिकॉर्ड

Gujarat Election Results 2022: गुजरात में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं, किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 92 सीटों की जरुरत होती है।

गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम (Gujarat Election Result ) 2022: गुजरात में चुनाव रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी। (फोटो- पीटीआई)

