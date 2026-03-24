केरल में सभी राजनीतिक दलों को भेजे गए चुनाव आयोग (ECI) के एक पत्र पर भाजपा की मुहर लगी मिली। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया और सोमवार को एक अधिकारी को निलंबित कर दिया गया।

केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से कलर्कीय गलती थी जिसे तुरंत पहचान कर सुधार लिया गया। स्पष्टीकरण के बाद, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जांच पेंडिंग रहने तक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को निलंबित कर दिया, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में इस फाइल को संभाल रहा था।

CEO ने दी सफाई

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय ने बताया कि भाजपा की केरल इकाई ने हाल ही में उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड प्रकाशित करने संबंधी 2019 के दिशानिर्देशों पर स्पष्टीकरण मांगा था। अपने अनुरोध के साथ, पार्टी ने मूल 2019 के निर्देश की एक फोटोकॉपी भी प्रस्तुत की। उनके द्वारा दी गई उस विशेष प्रति पर पार्टी की मुहर लगी हुई थी।

OFFICIAL CLARIFICATION: REGARDING THE ERRONEOUS CIRCULATION OF ELECTION COMMISSION DOCUMENT



​ It has come to our notice that a letter from the Election Commission, bearing the seal of the Bharatiya Janata Party (BJP), is being circulated across various Malayalam news channels.… — Chief Electoral Officer Kerala (@Ceokerala) March 23, 2026

सीईओ ने कहा कि एक चूक के कारण प्रस्तुत दस्तावेज पर पार्टी के चिन्ह पर ध्यान नहीं दिया गया और अनजाने में इसे मांगे गए स्पष्टीकरण के हिस्से के रूप में अन्य राजनीतिक दलों को बांट दिया। उन्होंने आगे कहा कि विचाराधीन दिशानिर्देशों में 2019 से संशोधन किए गए हैं जिनकी जानकारी पहले ही सभी राजनीतिक संस्थाओं को दी जा चुकी है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने दिया स्पष्टीकरण

मुख्य चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि जैसे ही गलती का पता चला, उप मुख्य चुनाव आयुक्त ने औपचारिक पत्र जारी कर गलत दस्तावेज़ को वापस ले लिया। यह सूचना सभी राजनीतिक दलों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और मतगणना अधिकारियों को भेज दी गई। चुनाव आयोग इस बात का सख्ती से ध्यान रखता है कि चुनावी प्रक्रिया किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या प्रभाव से मुक्त रहे।

CPI(M) का चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला

केरल की सत्तारूढ़ सीपीआई (एम) ने X पर एक पोस्ट में कहा, “यह कोई रहस्य नहीं है कि एक ही ताकत चुनाव आयोग और भाजपा दोनों को नियंत्रित कर रही है। फिर भी, कम से कम दो अलग-अलग डेस्क का शिष्टाचार तो बनाए रखें।” CPI(M) ने X पर कहा, “मुहरों की अदला-बदली लापरवाही से हो रही है। चुनाव आयोग के पत्र पर भाजपा की मुहर। ठीक उसी पुराने आरोप की तरह कि आप कोई भी बटन दबाएं कमल का बटन दबता है, यहां एक और ‘संयोग’ सामने आया है।”

चुनाव आयोग ने जारी की सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) के फैसलों के बाद पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी की। चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितने मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए और कितनों को जोड़ा गया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें