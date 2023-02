Karnataka Assembly Elections: कर्नाटक में भाजपा दोहराएगी गुजरात और उत्तर प्रदेश जीत का ब्लू प्रिंट, डोर-टू-डोर पहुंचने के लिए ये दिग्गज करेंगे दौरा

Karnataka BJP follows Gujarat, UP blueprint: भाजपा महासचिव सी टी रवि (C T Ravi) ने कोर कमेटी की बैठक के बाद कहा, “हम ऐसी पार्टी नहीं हैं जो बहुत ज्यादा शोर मचाती है। हमने चुनाव से पहले शोर मचाने का काम कांग्रेस (Congress) पर छोड़ दिया है।”

Karnataka के Dharwad जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) ने कई दिग्गज नेताओं के साथ रोड शो निकाला था। (Photo- PTI)

Karnataka Assembly Elections: गुजरात और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों (Gujarat and UP Asembly Elections) में लगातार जीत के लिए अपनाए गए मॉडल को भारतीय जनता पार्टी (BJP) आगामी कर्नाटक चुनाव में भी अपनाने जा रही है। भाजपा कर्नाटक इकाई ने विधानसभा चुनावों के लिए डोर-टू-डोर अभियान (Door-to-door outreach) पर निर्भर रहने की योजना बनाई है। भाजपा ने बीते दिनों राजधानी बेंगलुरु (Bengaluru) में एक कोर कमेटी की बैठक के बाद कहा कि यह रणनीति मतदाताओं को पार्टी की केंद्रीय और राज्य योजनाओं के लाभों की याद दिलाने और अपनी जीत सुनिश्चित करने में मदद करेगी।

