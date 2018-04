विधान परिषद चुनावः यूपी में बीजेपी ने चार दलबदलुओं को दिया टिकट, बिहार में ये बने प्रत्याशी

भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और बिहार में विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। यूपी में इस बार पार्टी ने कुल चार दलबदलुओं को मौका दिया है, जबकि सूची में योगी आदित्यनाथ सरकार के दो मंत्री शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 13 सदस्यों का चुनाव होना है। बीजेपी ने फिलहाल दस प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। बताया जाता हैकि एक सीट बीजेपी ने सहयोगी दल अपना दल के लिए छोड़ी है।

बीजेपी ने सपा छोड़कर पार्टी में आने वाले बुक्कल नवाब, डॉ. सरोजिनी अग्रवाल, यशवंत सिंह और बसपा छोड़ने वाले जयवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह और मोहसिन रजा को भी टिकट मिला है। इसी तरह संगठन से अशोक कटारिया, अशोक धवन, विजय बहादुर पाठक और विद्यासागर सोनकर को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी से भीमराव आंबेडकर चुनाव मैदान में हैं।

BJP releases list of candidates for upcoming Legislative Council(MLC) elections in Uttar Pradesh and Bihar pic.twitter.com/SnU41wrxvp

— ANI (@ANI) April 15, 2018