लोकसभा चुनाव 2019 में पिछली जीत को दोहराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें भाजपा एक चुनावी नारा भी शामिल है। पिछले चुनाव में ‘अबकी बार, मोदी सरकार’ का नारा खासा चर्चित हुआ था। उस चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अकेले अपने दम पर ही 282 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। करीब तीन दशक बाद किसी एक पार्टी को अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव में बहुमत मिला था। इससे पहले 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को 414 सीटें मिली थीं।

ब्रैंड मोदी फिर से परीक्षा के मैदान में

अब पांच साल बाद ब्रैंड मोदी एक बार फिर चुनावी परीक्षा के लिए मैदान में है। इस बार परिस्थितियां बिलकुल अलग हैं। ऐसे में मोदी सरकार को नया नारा और यह अपील कितनी सफलता दिला पाती है यह चुनावी नतीजों के साथ ही पता चल पाएगा। हालांकि यह सिर्फ चंदे की अपील के लिए लिखा गया नारा है या यही मुख्य नारा होगा यह अभी साफ नहीं है।

न्यू इंडिया के नाम पर मांगा चंदा

भाजपा के राष्ट्रीय अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो के साथ में लोगों ने जनता से अपील भी की है। उन्होंने लिखा है, ‘आपका छोटा-सा दान बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इसमें नमो एप के जरिये पांच से लेकर एक हजार रुपए तक के चंदे की अपील की गई है।’ इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के सपनों का न्यू इंडिया बनाने की बात कही है। इस बार भाजपा ने पिछले नारे में थोड़ा-सा बदलाव किया है। नया नारा ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’ है।

…इसलिए चुनौती बड़ी है इस बार

इस वीडियो में मोदी सरकार की उज्ज्वला और आयुष्मान भारत समेत कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे तीन महत्वपूर्ण राज्यों में हार के बाद अब तक विजय रथ पर सवार रही भाजपा एक बार फिर बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी के लिए इस बार चुनौती पिछली की तुलना में बड़ी होगी क्योंकि इस बार यूपीए सरकार के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकमबेंसी की बजाए भाजपा को अपने ही पांच सालों का हिसाब देना पड़ेगा। वहीं नोटबंदी और जीएसटी पर जनता अब भी जवाब मांग रही है।

Your small donations can make a BIG difference. Donate any amount between Rs 5 and 1000 using NM App and do your bit in realising PM @narendramodi's dream of a #NewIndia.

— Amit Shah (@AmitShah) December 26, 2018

— Amit Shah (@AmitShah) December 26, 2018