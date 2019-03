मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद के बेटे को पुलिस ने कथित तौर पर स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि सांसद का बेटा अपने दो दोस्तों के साथ कार में जा रहा था। वहीं जब पुलिस ने चैकिंग के लिए उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की तो गाड़ी रोकने की बजाय उसने गाड़ी तेजी से भगा दी। जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

कौन है कथित आरोपी: बता दें कि पूरा मामला मध्यप्रदेश के मंडला का है। जहां भाजपा राज्यसभा सांसद संपतिया उइके के बेटे सतेंद्र उइके को कथित तौर से स्मैक के साथ पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक मंडला में पॉलिटेक्निक चौराहे के पास गाड़ियों की चैकिंग चल रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक कार को रुकने का इशारा किया। लेकिन कार चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय और तेजी से भगा दी। इस बात से पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने पीछा कर धर दबोचा। वहीं पुलिस को सामने देख तीनों ही लोग घबराने लगे जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली और कार में उन्हें 3.380 ग्राम स्मैक बरामद हुआ।

Mandla: BJP MP Sampatiya Uike's son Satendra and two other people arrested earlier today with 3.380 grams of Heroin. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ukYfzYfHpl

— ANI (@ANI) March 13, 2019