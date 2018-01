हावड़ा में एक सरस्‍वती पूजा पंडाल में आगजनी की घटना ने राजनीति‍क रूप ले लि‍या है। भाजपा ने कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी और पश्‍चि‍म बंगाल की मुख्‍यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी पर सवाल उठाए हैं। भाजपा प्रवक्‍ता संबि‍त पात्रा ने पूछा, ‘ अब फैंसी ड्रेस हि‍न्‍दू कहां हैं? जनेऊधारी राहुल और गीता बांटने वाली ममता बनर्जी कहां हैं? अभी तक असहि‍ष्‍णुता पर एक शब्‍द भी नहीं कहा गया है।’ उपद्रवियों ने रवि‍वार रात (21 जनवरी) को हावड़ा के दास नगर इलाके में स्‍थि‍त एक पंडाल में आग लगा दी थी। इससे पंडाल को काफी नुकसान हुआ था। इस घटना पर राज्‍य में सत्‍तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं की ओर से अभी तक कोई प्रति‍क्रि‍या नहीं आई है। भाजपा प्रवक्‍ता के इस ट्वीट के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट पर लोगों ने इस घटना को लेकर तीखी प्रति‍क्रि‍या दी है। आयुष ओझा ने लि‍खा, ‘दुनि‍या के कि‍सी भी हि‍स्‍से में बहुसंख्‍यक समुदाय को इस तरह के अत्‍याचार का सामना नहीं करना पड़ता है जैसा कि‍ हि‍न्‍दुओं के साथ भारत में कि‍या जा रहा है। याद कीजि‍ए दि‍ल्‍ली में एक चर्च में तोड़फोड़ के बाद क्‍या हुआ था। क्‍यों हि‍न्दुओं की सहि‍ष्‍णुता की बार-बार परीक्षा ली जाती है?’ मीता मेहता ने ट्वीट कि‍या, ‘यह बहुत ही नि‍राशाजनक है। मैडम कि‍तना भी ब्राह्मण पूजा कर लें, रहेंगी वह ममता बेगम ही।’

Now where are the “Fancydress Hindus”? ..”Janeaudhari” Rahul Ji & “Bhagwat Gita distributing” Mamta Banerjee ji ..No comments on intolerance as yet?? https://t.co/ILTpz9Bdfv

— Sambit Patra (@sambitswaraj) January 22, 2018