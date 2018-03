कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता के लिए ‘भ्रष्टाचार’ शब्द का इस्तेमाल कर दिया। दरअसल, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाह कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रहे थे, अचानक ही उनके मुंह से अपनी ही पार्टी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्‍पा के लिए भ्रष्टाचार शब्द निकल गया। उन्होंने कहा कि येदियुरप्‍पा सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है।

शाह की जुबान फिसलने का जो वीडियो इस वक्त सामने आया है उसमें वह कह रहे हैं, ‘भ्रष्टाचार के लिए अगर स्पर्धा कराई जाए तो येदियुरप्‍पा सरकार को भ्रष्टाचार में नंबर वन सरकार का अवॉर्ड जरूर मिलेगा।’ बीजेपी अध्यक्ष का वाक्य खत्म होने के तुरंत बाद ही उनके बगल में बैठे एक नेता ने उन्हें कान में कुछ कहा, जिसके बाद अपनी बात दोहराते हुए शाह बोले, ‘…अरे, सिद्धारमैया सरकार को भ्रष्टाचार के लिए नंबर वन सरकार का अवॉर्ड देना चाहिए।’ इस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा भी शाह के बगल में बैठे थे।

Who knew @AmitShah could also speak the truth- we all concur with you Amit ji @BSYBJP is the most corrupt! pic.twitter.com/GFbTF3Mg7H

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) March 27, 2018