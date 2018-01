कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस शासित राज्‍य में बीजेपी के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह ने कहा कि सत्‍ता में आने पर राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यकर्ताओं के हत्‍यारों को पाताल से भी ढूंढ़ निकालाा जाएगा। उन्‍होंने आरएसएस कार्यकर्ताओं के हत्‍यारोपियों के खिलाफ केस वापस लेने के लिए सिद्धारमैया सरकार की कड़ी आलोचना की है। गुरुवार (25 जनवरी) को एक रैली को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा, ‘आरएसएस के बीस से ज्‍यादा कार्यकर्ताओं की हत्‍या की जा चुकी है। इसके बावजूद सिद्धारमैया सरकार ने एसडीपीआई कैडरों के खिलाफ दर्ज केस वापस ले लिए। मैं सिद्धारमैया से पूछता हूं कि क्‍या वह एसडीपीआई को मान्‍यताा देते हैं? मैं आपको आश्‍वासन देना चाहता हूं कि हमारे 20 कार्यकर्ताओं का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। एक बार सत्‍ता में आने के बाद हम उनके हत्‍यारों को ढूंढ़ निकालेंगे…यदि वे पाताल में भी होंगे तो उन्‍हें ढूंढ़ कर जेल में डालेंगे।’ मालूम हो क‍ि एसडीपीआई केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के रडार पर चल रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की राजनीतिक शाखा है। भाजपा लगातार कांग्रेस पर पीएफआई का समर्थन करने का आरोप लगाती रही है। आरोपपत्र के अनुसार, पीएफआई और एसडीपीआई ने आरएसएस के सदस्‍यों के बीच भय का माहौल बनाने के लिए दो कार्यकर्ताओं पर हमला करने की साजिश रची थी।

Siddaramaiah govt has crossed all limits of corruption. In Karnataka, Siddaramaiah and corruption are synonyms. Siddaramaiah means corruption and corruption means Siddaramaiah. pic.twitter.com/2djhWuXmxe

— Amit Shah (@AmitShah) January 25, 2018