राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधा। इस बीच बीजेपी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस मुद्दे से खुद को दूर रखने की कोशिश की और ज़ोर देकर कहा कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट में किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता या नेता का नाम नहीं है। पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर इस मामले पर भ्रम फैलाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया।

माता प्रसाद पांडे ने बीजेपी को घेरा

मंगलवार को जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने राम मंदिर चढ़ावे की कथित चोरी पर तुरंत चर्चा की मांग की और मांग की कि इस मामले को सदन के किसी भी दूसरे काम से पहले उठाया जाए। माता प्रसाद पांडे ने सवाल किया कि राम मंदिर को भक्तों द्वारा दिए गए चंदे से जुड़े मुद्दे पर प्राथमिकता से चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए और कथित चोरी पर जवाब के लिए सरकार पर दबाव डाला।

हालांकि स्पीकर सतीश महाना ने तुरंत चर्चा की मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसकी कोई जल्दी नहीं है। स्पीकर के मना करने के बाद ही सपा ने अपना राजनीतिक हमला तेज कर दिया। पार्टी के विधायक सदन के वेल में आ गए और बार-बार नारे लगाए और मंदिर के दान से जुड़े आरोपों को बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बनाने की कोशिश की।

बीजेपी ने क्या कहा?

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष की उस कोशिश का जवाब दिया जिसमें पार्टी को कथित चोरी से जोड़ने की कोशिश की गई थी। सुरेश खन्ना ने सदन में कहा, “जो SIT रिपोर्ट आई है, उसमें BJP के एक भी व्यक्ति, किसी भी कार्यकर्ता को आरोपी नहीं बनाया गया है।” यह बयान इसलिए अहम था क्योंकि यह मामले में आरोपों का सामना कर रहे लोगों से खुद को अलग करने की बीजेपी की पहली सीधी कोशिश है।

सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर जांच के इर्द-गिर्द गुमराह करने वाली राजनीतिक कहानी बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “ये लोग कन्फ्यूजन फैलाते हैं। BJP को आरोपियों से दूर रखने का मतलब यह नहीं है कि सरकार ज़िम्मेदार पाए जाने वालों को बचाएगी। योगी आदित्यनाथ सरकार किसी को बचाने में यकीन नहीं रखती और जो भी ज़िम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।”

हालांकि बीजेपी का जवाब सपा की कथित चोरी से इसे जोड़ने की कोशिश को गलत साबित करने से कहीं ज़्यादा था। सुरेश खन्ना ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सपा के रिकॉर्ड का हवाला देकर राम मंदिर की बात को वापस सपा पर मोड़ने की कोशिश की।

कारसेवकों पर गोली का बीजेपी ने किया जिक्र

सुरेश खन्ना ने कहा, “वे आज आस्था की बात करते हैं, लेकिन हमने उनका असली चेहरा 1990 में देखा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर फायरिंग का ऑर्डर दिया था। उन्होंने मंदिर बनने में जितनी हो सके उतनी रुकावटें डालीं। और अब वे आस्था की बात करते हैं।” सुरेश खन्ना का इशारा 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर हुई फायरिंग की ओर था, जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।

बीजेपी के लिए चढ़ावा चोरी पर मंगलवार का जवाब दो तरह का था। पहला इस बात पर ज़ोर देना कि SIT ने किसी BJP नेता या कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया है जिससे विपक्ष की राजनीतिक लिंक बनाने की कोशिश को खारिज कर दिया गया। दूसरा 1990 की घटनाओं को याद करके आस्था और राम मंदिर के बारे में बोलने में सपा की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना।

स्पीकर सतीश महाना भी इस बातचीत में शामिल हो गए। विरोध में शामिल मुस्लिम विधायकों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि वे मंदिर के बारे में चिंतित हैं और पूछा कि क्या विरोध कर रहे किसी विधायक ने इसके निर्माण के लिए दान दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक संबंधित मामले के लंबित होने का भी हवाला दिया और तर्क दिया कि सदन में विचाराधीन मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती। हालांकि सपा विधायक वेल में रहे और बीजेपी और सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया।

यह भी पढ़ें: राम मंदिर चंदा चोरी विवाद: चौतरफा घिरे सांसद पप्पू यादव बोले- ‘क्या मंदिर के धन की रक्षा करना गलत है?

अपने खिलाफ दर्ज हो रहीं शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद पप्पू यादव ने अपने रुख को बिल्कुल स्पष्ट किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “क्या सनातन और मंदिर निधि को लूटने वालों को बेनकाब करना और उनके खिलाफ लड़ना गलत है? क्या मंदिरों और एक अरब भारतीयों की आस्था की रक्षा करना गलत है?” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…