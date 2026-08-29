उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रक्षाबंधन की देर रात बीजेपी के एक नेता की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। वारदात सुभाष नगर थाना क्षेत्र में हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पुलिस अधीक्षक (नगर) मानुष पारीक के मुताबिक, घटना सुभाष नगर थाना क्षेत्र के मढ़ीनाथ स्थित मांझे वाली बगिया में हुई। मृतक की पहचान बीजेपी मढ़ीनाथ मंडल ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष सचिन कश्यप के तौर पर हुई है।

पारीक ने बताया कि पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रक्षाबंधन की रात सचिन कश्यप बगिया के पास मौजूद थे और इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्हें घेर लिया।

धारदार हथियार से किए वार

बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने धारदार हथियार से सचिन पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल सचिन की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

लेनदेन को लेकर चल रहा था विवाद

स्थानीय लोगों के मुताबिक, सचिन कश्यप का कुछ लोगों के साथ रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था। करीब एक महीने पहले दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हुई थी। उस समय समझौता करा दिया गया था, लेकिन विवाद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की ओर से दी गई तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिकंदरा इलाके में 44 वर्षीय शख्स की उसकी पत्नी ने हत्या कर दी। फिर उसके शव को बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया। महिला 45 दिनों तक पुलिस को गुमराह करती रही। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।