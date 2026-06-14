पंजाब विधानसभा चुनाव कुछ महीनों में होने वाले हैं। इस बीच बीजेपी राज्य में हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की पंजाब इकाई ने रविवार को अपनी ‘पंच तीर्थ यात्रा’ शुरू की। यह डॉ. बी. आर. अंबेडकर के जीवन और विरासत से जुड़ी जगहों पर आठ दिन की तीर्थ यात्रा है। पंजाब के अलग-अलग हिस्सों से करीब 150 तीर्थयात्रियों को लेकर तीन बसों को चंडीगढ़ में बीजेपी के स्टेट हेडक्वार्टर से रवाना किया गया।

पंजाब बीजेपी उठाएगी यात्रा का खर्च

पार्टी नेताओं के मुताबिक इस यात्रा का पूरा खर्च, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, रहने, खाने-पीने का खर्च शामिल है, पंजाब बीजेपी उठाएगी। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों को भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. बी. आर. अंबेडकर के जीवन, संघर्षों और योगदान से परिचित कराना है। उन्होंने कहा, “पंच तीर्थ के नाम से मशहूर तीर्थयात्रा सर्किट का आइडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2016 में दिया था और इसमें अंबेडकर से जुड़ी पांच जगहें शामिल हैं। इनमें मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में महू (अंबेडकर का जन्मस्थान) नागपुर में दीक्षा भूमि (जहां उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया), दिल्ली में महापरिनिर्वाण भूमि (जहां उनका निधन हुआ), मुंबई में चैत्य भूमि (जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया) और लंदन में वह घर जहां वे अपने छात्र दिनों में रहते थे।”

केवल सिंह ढिल्लों ने कहा, “इन जगहों को बचाने और डेवलप करने पर 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए हैं। मोदी सरकार ने मेमोरियल, म्यूज़ियम और विज़िटर फैसिलिटी बनाई हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां देश के लिए बाबा साहेब के योगदान को समझ सकें। जहां तीर्थयात्री खुद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में इन जगहों पर जाएंगे, वहीं यात्रा के दौरान अंबेडकर के लंदन वाले घर का वर्चुअल टूर भी अरेंज किया जाएगा। बसें पहले मध्य प्रदेश के महू जाएंगी, फिर महाराष्ट्र में नागपुर और मुंबई जाएंगी और फिर दिल्ली जाकर पंजाब लौटेंगी।”

पंजाब बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर एस आर लधर ने कहा कि यह प्रोग्राम आने वाले महीनों में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा, “हर दो महीने में तीन बसें भेजी जाएंगी और पूरा खर्च पंजाब बीजेपी उठाएगी।”

राजनीतिक विश्लेषक इस पहल को विधानसभा चुनाव से पहले अहम मान रहे हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पंजाब में भारतीय राज्यों में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की आबादी है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पंजाब की आबादी में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 31.9 फीसदी है।

केवल सिंह ढिल्लों ने इस मौके पर बीजेपी की पहल की तुलना पिछली सरकारों से की। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन जगहों को डेवलप करने की पहल की, जबकि कांग्रेस सरकारों ने इस दिशा में कोई सीरियस कोशिश नहीं की। हमने तीर्थयात्रियों को एजुकेशनल मटीरियल भी दिया है ताकि वे इन जगहों के ऐतिहासिक महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकें।”

पंजाब सरकार की तीर्थ यात्रा स्कीम क्या है?

बीजेपी की पंच तीर्थ यात्रा ऐसे समय में शुरू हुई है जब पंजाब सरकार पहले से ही मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा स्कीम चला रही है, जिसके तहत 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के तीर्थयात्रियों को गोल्डन टेम्पल, तख्त श्री केसगढ़ साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब, चिंतपूर्णी, नैना देवी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी धार्मिक जगहों पर मुफ़्त यात्रा कराई जाती है।

नवंबर 2023 में 60 साल और उससे ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई इस स्कीम को बाद में बढ़ाया गया और इस साल जनवरी में 50 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए फिर से लॉन्च किया गया। हालांकि बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के तीर्थ यात्रा प्रोग्राम पर कोई कमेंट नहीं किया और इसके बजाय अंबेडकर हेरिटेज सर्किट को हाईलाइट करने पर फोकस किया।

पिछले कुछ सालों में पंच तीर्थ पहल एक हेरिटेज प्रोजेक्ट से आगे बढ़कर एक बड़े सोशल और एजुकेशनल प्रोग्राम में बदल गई है। कई बीजेपी-शासित राज्यों ने अंबेडकर सर्किट की यात्राओं को अपनी वेलफेयर और तीर्थ यात्रा स्कीम में शामिल किया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश ने इन जगहों को अपनी मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में शामिल किया है, जबकि राजस्थान ने एक खास डॉ. भीमराव अंबेडकर पंच तीर्थ योजना शुरू की है।

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पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पर फोकस कर रही है। राज्य के ओबीसी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए बीजेपी ने बड़े पैमाने पर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। पढ़ें पूरी खबर