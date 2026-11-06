उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गोरखपुर के अपने दो दिन के दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सहयोगियों से मुलाकात की और कई दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं के साथ भोजन किया। इस दौरान नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संगठनात्मक गतिविधियों में शामिल होने की अपील भी की।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गोरखपुर दौरा गुरुवार को खत्म हुआ। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र और विधानसभा सीट भी है। गोरखपुर को एक पावर सेंटर भी माना जाता है, जहां से 2017 के बाद भाजपा ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्ता को बैलेंस करने के लिए इस इलाके के कई नेताओं को केंद्रीय कैबिनेट और संसद तक पहुंचाया है।

बुधवार को आदित्यनाथ के गढ़ में अपने दौरे के पहले दिन नवीन ने भाजपा की ‘ लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा’ को लीड किया। यह रैली वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्षी INDIA ब्लॉक के विरोध के खिलाफ पार्टी के बड़े कैंपेन का हिस्सा है।

नवीन की गोरखपुर रैली में पार्टी के सहयोगी शामिल हुए। जिसमें राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल (एस) के नेता शामिल थे। ये सभी आगे की लाइन में सीनियर बीजेपी नेताओं के साथ पदयात्रा का बैनर लिए हुए थे।

बुधवार को चुने हुए जन प्रतिनिधियों समेत भाजपा नेताओं के साथ कई मीटिंग के बाद, नवीन और आदित्यनाथ ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, जो OBC नेता हैं। उनके गोरखपुर स्थित घर पर डिनर किया।

इसी तरह, गुरुवार को नवीन केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान के घर चाय पीने गए और उनके परिवार वालों से भी मिले। पासवान गोरखपुर जिले की SC-रिजर्व बांसगांव सीट से सांसद हैं और पासी समुदाय से हैं।

नवीन का अगला स्टॉप संजय निषाद के घर था, जहां उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट किया और उनके परिवार वालों से बातचीत की। संजय निषाद ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैंने नवीन जी को इनवाइट किया था। मैं शुक्रगुजार हूं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। ब्रेकफास्ट टेबल पर कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हुआ।”

ओबीसी नेता संजय निषाद ने सितंबर में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया था, जिसमें विपक्षी समाजवादी पार्टी भी शामिल हुई थी। उन्होंने निषाद समुदाय के एक आदमी को न्याय दिलाने की मांग की थी, जिसकी कथित तौर पर गोंडा में हत्या कर दी गई थी। संजय ने इसी मुद्दे पर DC ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था और गोंडा में एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला था।

NDA के सहयोगियों के साथ मीटिंग के दौरान, नितिन नवीन ने सुभासपा चीफ ओम प्रकाश राजभर का 6 दिसंबर को आजमगढ़ जिले में अपनी पार्टी की होने वाली पब्लिक मीटिंग में चीफ गेस्ट बनने का न्योता भी मान लिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहयोगियों के साथ मीटिंग और आने वाले विधानसभा चुनावों में NDA की जीत के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील ऐसे समय में हुई जब विपक्षी समाजवादी पार्टी का एक हिस्सा दावा कर रहा था कि भाजपा के सहयोगी नाराज हैं और चुनाव से पहले पाला बदल सकते हैं।

इससे पहले, नितिन नवीन के दौरे के दौरान, भाजपा ने पक्का किया कि राज्यसभा सदस्य राधा मोहन दास अग्रवाल मंगलवार को पदयात्रा से पहले हुई एक पब्लिक मीटिंग में आदित्यनाथ के साथ स्टेज शेयर करें। भाजपा ने जुलाई 2022 में अग्रवाल को अपर हाउस में भेजा था, कुछ महीने पहले आदित्यनाथ को उनके गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र से MLA टिकट देने से मना कर दिया गया था।

2020 में, अग्रवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि राज्य पुलिस अपनी “प्रभावशीलता खो रही है”, जिसके बाद भाजपा ने नाराजगी जताई थी। उनकी इस टिप्पणी पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। हालांकि, पार्टी नेतृत्व के सामने अपनी बात स्पष्ट करने के बाद यह मामला सुलझ गया था।

सूत्रों के अनुसार, बुधवार शाम को हुई एक बैठक में नवीन ने सहयोगी दलों से 2027 के चुनावों में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए एकजुट रहने का आग्रह किया।

एक नेता ने कहा, “यह निर्णय लिया गया कि सीटों के बंटवारे और अन्य मुद्दों पर औपचारिक चर्चा जल्द ही नई दिल्ली में होने वाली बैठक में की जाएगी। सभी सहयोगी दलों ने चुनाव के दौरान बूथ स्तर पर बेहतर सूक्ष्म प्रबंधन (माइक्रो-मैनेजमेंट) के लिए जमीनी स्तर पर आपसी तालमेल बनाए रखने पर जोर दिया।”

नवीन ने भाजपा के पुराने और मौजूदा पदाधिकारियों के साथ-साथ गोरखपुर इलाके के पुराने जनप्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग मीटिंग कीं। सूत्रों ने बताया कि नवीन ने उनसे आने वाले चुनावों में अपने अनुभव का इस्तेमाल करने, इनएक्टिव कार्यकर्ताओं से संपर्क करने, उनकी शिकायतें पूछने और उन्हें पार्टी की चुनाव से जुड़ी एक्टिविटी में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने के लिए मनाने की अपील की।

गोरखपुर में पार्टी के पदाधिकारियों, पुराने नेताओं और NDA के सहयोगी दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, नवीन ने उनसे पार्टी की लगातार तीसरी बार जीत पक्की करने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से, हमने पहले भी ऐतिहासिक चुनाव जीते हैं। हमें 2027 का चुनाव योद्धाओं की तरह लड़ना और जीतना है।

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