उत्‍तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही पोस्‍टर वार शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत हुई है गोरखपुर से, जहां भाजपा के अल्‍पसंख्‍यक मोर्चा द्वारा लगाए गए पोस्‍टर्स में सांसद योगी आदित्‍यना‍थ को हनुमान के रूप में दिखाया गया है। ईद के मौके पर जिले में जगह-जगह लगाए गए पोस्‍टर्स में आदित्‍यनाथ के हाथ में प्रस्‍तावित राम मंदिर भी दर्शाया गया है। इसके अलावा कार्टूनों के जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती, यूपी सीएम अखिलेश यादव, कांग्रेस उपाध्‍यक्ष राहुल गांधी और AIMIM के असदउद्दीन आेवैसी का मजाक उड़ाया गया है। भाजपा अल्‍पसंख्‍यक माेर्चा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्‍य इरफान अहमद भी पोस्‍टर में नजर आ रहे हैं।

Gorakhpur,poster war:BJP minority wing poster shows Yogi Adityanath as Lord Hanuman with proposed Ram Mandir in hand pic.twitter.com/OIl0hU1HAy

— ANI UP (@ANINewsUP) July 8, 2016