इन 11 वजहों के चलते भारत से हार जाएगा चीन- BJP सांसद ने शेयर की रिपोर्ट तो लोग करने लगे ऐसे कमेंट्स

राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी एक ट्वीट के बाद सोशल मीडिया में चर्चा में हैं। दरअसल उन्होंने मंगलवार (18 अगस्त, 2020) को एक खबर का लिंक शेयर करते हुए कहा, ‘मैंने उन 11 कारणों को देखा जिनकी वजह से चीन युद्ध की स्थिति में भारत से हार जाएगा।’ ट्वीट के साथ स्वामी ने एक खबर का लिंक भी शेयर किया है जिसमें उन 11 कारणों को बताया गया है।

शेयर की गई खबर के अनुसार भारतीय वायु सेना की तैयारी बेहतर है। नई दिल्ली के पास करीब 270 लड़ाकू विमान और 68 जमीनी हमला करने वाला विमान हैं। भारत ने चीनी सीमा के पास छोटे-छोटे एयर बेस की श्रृंखला भी बना रखी है। यहां वो विमानों को उतार और उड़ान भी भरवा सकता है। चीन के पास 157 लड़ाकू विमान हैं और क्षेत्र में जमीनी हमले के लिए ड्रोन का एक छोटा बेड़ा भी है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयर फोर्स (PLAAF) क्षेत्र में आठ ठिकानों का इस्तेमाल करती है मगर उनमें से अधिकांश चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हैं।

खबर में आगे कहा गया कि मिराज 2000 और सुखोई जेट्स के साथ भारतीय वायु सेना की क्षेत्र में गुणात्मक बढ़त है। यहां चीन जे-10, जे-11 और सु-27 लड़ाकू विमान को रखता है। भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति में अमेरिकी इंटेलीजेंस और सर्विलांस युद्ध के मैदान में भारत की मदद कर सकती हैं। भारत के अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने को भी 11 कारणों में से एक बताया गया है।

I just saw 11 reasons why China will lose to India in case of a War – Click to see also ☛ https://t.co/LScOuRI5ly

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 17, 2020