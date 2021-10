बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जब जनता पार्टी का विभाजन हुआ था, तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हर हाल में स्वामी की बीजेपी में एंट्री पर रोक लगाना चाहते थे। स्वामी ने ये बातें खुद ट्वीट कर कही है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने उन दिनों को याद करते हुए ट्वीट कर कहा- “वाजपेयी को लगा कि नानाजी देशमुख और दत्तोपंत थेंगडी मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा देश नेताओं की असुरक्षा की भारी कीमत चुका रहा है”।

दरअसल 1980 में जब जनता पार्टी टूटी, और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब जनसंघ ने जुडे़ नेताए इसी में शामिल हो गए थे। इसे जनसंघ से जुड़े नेताओं ने ही गठन किया था। स्वामी की पत्नी रॉक्सना स्वामी ने रेडिफ के लिए लिखे अपने एक आर्टिकल में कहा है कि भाजपा का जब गठन हुआ था, वाजपेयी निस्संदेह बीजेपी के निर्विरोध नेता थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वह भाजपा में स्वामी की उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरएसएस वाजपेयी के साथ गया, जिसके फलस्वरूप स्वामी भाजपा में नहीं जा सके।

This issue of illustrated Weekly convinced ABV that I should be blocked from entry into BJP, when Janata Party split in 1980. He felt Nanaji and Thengadi were positioning me. Our nation continues to pay dearly for the insecurities of leaders.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 2, 2021