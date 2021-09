सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के बीच लगातार वार पलटवार चल रहा है। एक फोटो से शुरू हुई ये कहानी अब वीपी सिंह की सरकार तक जा पहुंची है।

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी अपनी ही सरकार की विदेश और वित्त नीतियों के खिलाफ लगातार लिखते रहते हैं। कई बार इन नीतियों के खिलाफ स्वामी के बोलने से बीजेपी भी असहज हो चुकी है, लेकिन अपनी बेबाकी के लिए मशहूर स्वामी को शायद ही इन चीजों से फर्क पड़ता हो।

स्वामी की इन्हीं आलोचनाओं को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा के नेशनल सेक्रेटरी तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक फोटो को शेयर कर स्वामी पर विपक्ष के साथ हाथ मिलाने का आरोप लगाया था। बाद में वो फोटो फर्जी निकली थी। जिसके बाद स्वामी ने कार्रवाई की मांग की थी। यहीं से दोनों नेताओं के बीच शुरू हुआ वाकयुद्ध पर सरकार गिराने की बात तक पहुंच गया है।

इसी वार पलटवार के बीच स्वामी ने एक रिप्लाई में कहा कि मैंने वीपी सिंह की सरकार भी गिराई और राजीव गांधी के समर्थन से चंद्रशेखर की सरकार बनाई। फिर मैंने बीजेपी के खिलाफ पीवीएनआर सरकार की मदद की। मुझे उकसाओ मत करो। मैं आरएसएस और विहिप के आशीर्वाद से भाजपा में आया हूं। विचारधारा मायने रखती है।

I also toppled V P Singh's government and created Chandrashekhar's with Rajiv Gandhi's support. Then I helped PVNR government against BJP. Lesson: don't provoke me. I came to BJP with blessings of RSS & VHP because of my consistent advocacy of Hindu Renaissance. Ideology matters

