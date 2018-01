बीजेपी नेता और बिहार से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने जेल में चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को लेकर हमदर्दी जताई है। सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि लालू और उनके परिवार के प्रति उनके दिल में संवेदनाएं हैं और वह हमेशा ही लालू के दोस्त रहेंगे। उन्होंने कहा, ‘लालू और उनके परिवार के लिए मेरे दिल में काफी हमदर्दी है। मैं उनके परिवार का दोस्त हूं और यह बात मैं व्यक्तिगत तौर पर कह रहा हूं, किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं। मेरे मन में आपके लिए प्यार और संवेदना है। आप व्यक्तिगत तौर पर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जो एक बार दोस्त बन जाते हैं वह हमेशा के लिए दोस्त रहते हैं। भगवान इस कठिन पल में आपको मजबूती दे।’

सिन्हा के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें ही ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ट्विटर यूजर्स ने कहा कि अगर वह लालू का इतना ही ख्याल रखते हैं तो वह भी जेल चले जाएं और वहां उनसे बातें करें। वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा अभी से ही आरजेडी के टिकट का जुगाड़ कर रहे हैं। वहीं एक यूजर ने ट्वीट कर कहा है, ‘आप बीजेपी कब छोड़ रहे हैं। वैसे भी अब बीजेपी आपको गंभीरता से नहीं लेती है।’

My heart goes out to Lalu Yadav & his family. I say this strictly in my personal capacity as a family friend, not in a political capacity. I have love & sympathy for you. Please count on me personally for anything. Once a friend, always a friend! May God give you strength!

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) January 30, 2018