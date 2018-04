पार्टी पर बरसीं बीजेपी सांसद, कहा- सांसद रहूं या नहीं, संविधान से नहीं होने दूंगी छेड़छाड़

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की दलित महिला सांसद सावित्री फुले अपनी ही पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते दिख रही हैं। उन्होंने लखनऊ में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ‘संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ’ रैली के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी चेतावनी दे डाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक सावित्री फुले ने कहा कि वह सांसद रहें या न रहें, लेकिन वह संविधान से छेड़छाड़ नहीं होने देंगी। लखनऊ में आयोजित इस रैली में बीजेपी सांसद ने कहा कि वह बाबा साहब डॉ.भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगी।

उन्होंने रैली में शामिल हुए सभी लोगों से हाथ उठाकर प्रण लेने की अपील करते हुए कहा, ‘जिस बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से यह कहना चाहती हूं कि जिस संविधान के द्वारा हमें सम्मान मिला था, उसे बचाने के लिए अगर प्राणों की आहूति भी देनी पड़े तो हम तैयार हैं। हम भारत के संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए प्राण देने से नहीं डरते।’

#BJP MP Savitri Bai Phule speaks at a #rally held "to save Indian constitution and reservation" in #Lucknow

