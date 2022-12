Bilawal Bhutto Controversy: महाराष्ट्र के नांदेड़ में बिलावल भुट्टो का पुतला फूंक रहे भाजपा सांसद झुलसे

Pratap Chiklikar: बीजेपी के पदाधिकारी ने कहा कि नांदेड़ के सांसद ने जैसे ही पाकिस्तान के मंत्री का पुतला जलाने के लिए माचिस जलाई, वह झुलस गए। उन्होंने कहा कि आस-पास के लोगों ने तुरंत उनकी मदद की।

बीजेपी सांसद ने फूंका बिलावल भुट्टो का पुतला (Pratap Patil Twitter screen grab)

पढें राज्य (Rajya News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram