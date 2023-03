Bilkis Bano case: बिलकिस बानो के दोषी के साथ मंच पर दिखे बीजेपी सांसद-विधायक, जानिए क्या है सालों पुराना रिश्ता

गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो गैंगरेप केस में सजा पूरी होने के पहले रिहा किए गए 11 दोषियों में एक शैलेश चिमनलाल भट्ट बीते दिनों दाहोद से भाजपा सांसद जसवंत सिंह भाभोर और विधायक शैलेश भाभोर के साथ मंच पर नजर आया था।

सांसद जसवंतसिंह भाभोर के भाषण के दौरान मंच पर शैलेश भट्ट (पहली पंक्ति में बाएं से तीसरा) और विधायक शैलेश भाभोर (पहली पंक्ति में दाएं से दूसरा) बैठे दिखते हैं। (Photo Source: Dahod District Information Department)

Bilkis Bano case Convicts: दो बार के भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जसवंतसिंह भाभोर ने अपने विधायक भाई शैलेश भाभोर के साथ गुजरात के चर्चित 2002 बिलकिस बानो रेप मामले में रिहा किए गए दोषियों में से एक के साथ मंच साझा किया। दाहोद जिले के करमाड़ी गांव में 25 मार्च को सामूहिक जलापूर्ति योजना से जुड़े कार्यक्रम की तस्वीर सामने आने के बाद गुजरात की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। वहीं, जानकारों ने इसके पुराने कनेक्शन की तलाश भी तेज कर दी।

