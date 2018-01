फिर भिड़े बीजेपी सांसद और विधायक, नेताओं में मारपीट, गाली-गलौच, पार्टी ने बुलाई थी ‘एकात्म यात्रा’

मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधान सभा चुनाव होने हैं। इसलिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए एकात्म यात्रा का आयोजन किया है लेकिन नेता ही आपस में भिड़ रहे हैं। मालवा के आगर में बुधवार (17 जनवरी) को देवास-शाजापुर के बीजेपी सांसद मनोहर उंटवाल और मालवा-आगर के बीजेपी विधायक गोपाल परमार आपस में ही उलझ गए। बुधवार को ही एकात्म यात्रा आगर पहुंची थी लेकिन इसके ध्वज को लेकर दोनों नेताओं में भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को गालियां दीं और धक्का-मुक्की की। नेता जी को भिड़ते देख उनके समर्थक भी आपस में उलझ गए। समर्थकों के बीच जमकर लात-घूसे चले और मारपीट हुई। करीब 15 मिनट तक वहां अफरा तफरी मची रही।

हंगामा बढ़ता देख पुलिस और पार्टी के वरिष्ठ नेता आगे आए और मामले को शांत कराया। मामला खत्म होने के बाद अब सांसद-विधायक एक-दूसरे पर मंत्री बनने, चुनाव लड़ने और मारपीट, गाली-गलौच के आरोप लगा रहे हैं। इस विवाद को देखते हुए ध्वज को यात्रा में लेकर चलने के बजाय रथ में रखना पड़ा।

BJP MLA Manohar Untwal & BJP MP Gopal Parmar in Malwa's Agar fell into spat during party's "Ekatam Yatra" earlier today #MadhyaPradesh pic.twitter.com/KxZ9TYvFj1

— ANI (@ANI) January 17, 2018