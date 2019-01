यूपी की बस्ती लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद हरीश द्विवेदी ने अपनी तनख्वाह को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमारी तनख्वाह काफी कम है। ऐसे में खर्च चलाने के लिए चोरी तो करनी ही पड़ेगी।’’ यह बात उन्होंने बस्ती के जिला पंचायत सभागार में आयोजित युवा संवाद के दौरान कही। उन्होंने मंत्रियों, राजनेताओं के खर्च के बारे में कहा कि वेतन से कोई सांसद, मंत्री अपना चुनावी क्षेत्र नहीं चला सकता। ऐसे में पैसा जुटाने के लिए अन्य उपाय करने ही पड़ते हैं।

संसदीय सिस्टम पर उठाई उंगली : सांसद हरीश ने संसदीय सिस्टम पर भी उंगली उठाई। उन्होंने कहा, ‘‘एक सांसद को 12 कर्मचारियों की जरूरत होती है, लेकिन सांसद का वेतन वरिष्ठ प्राइमरी के टीचर से भी कम है। ऐसे में चोरी तो करनी ही पड़ेगी।’’

Harish Dwivedi BJP MP (Basti): If an MP wishes to function efficiently in their area ,they need at least 12 people. If you want that an MP must not steal then increase facilities and I’m telling you that a senior primary school teacher earns more than an MP these days. pic.twitter.com/nmNf8SFbC3

— ANI UP (@ANINewsUP) January 7, 2019