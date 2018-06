उत्तर प्रदेश के गोंडा से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद ने कहा है कि ‘हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी तरह के भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं और हमें अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर गर्व हैं। लेकिन मैंने कहा है सिर्फ पीएम और सीएम, पार्टी के बाकी नेताओँ के बारे में कुछ नहीं कह सकता।’ बता दें कि ब्रज भूषण शरण सिंह सांसद होने के साथ ही भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष भी हैं।

गौरतलब है कि केन्द्र में मोदी सरकार को 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्टाचार के मामले में अभी तक पाक-साफ हैं। हालांकि हाल ही में योगी आदित्यनाथ सरकार के मुख्य सचिव एसपी गोयल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। एक बिजनेसमैन ने हाल ही में एसपी गोयल पर 25 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान में राज्य से भ्रष्टाचार, तानाशाही खत्म करने की बात कही थी।

Our PM & CM (Yogi Adiyanath) does not indulge in any kind of corruption. And, please listen carefully, I’ve said that only our PM & UP CM are incorruptible. I can’t say the same thing about other leaders of our party: Brijbhushan Sharan, BJP MP (Gonda) pic.twitter.com/AQpIZTnPOH

— ANI UP (@ANINewsUP) 9 June 2018