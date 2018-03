बीजेपी सांसद सुप्रियो बोले- अल्पसंख्यक समुदाय के गुंडों ने मचाई हिंसा, हिंदुओं को घर से निकालकर मारा

पश्चिम बंगाल के रानीगंज में रामनवमी के मौके पर हुई हिंसा पर बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने कहा है कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय के गुंडों ने हिंसा फैलाई है। सुप्रियो ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल पुलिस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बनर्जी सरकार बंगाल में गंदी राजनीति कर रही है। सुप्रियो ने घायल लोगों की कुछ तस्वीरें और वीडियो भी ट्विटर पर पोस्ट किए हैं। राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद ने लिखा, ‘मेरे निर्वाचन क्षेत्र आसनसोल में रानीगंज में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा बहुत ही खराब स्थिति कर दी गई है। यहां अल्पसंख्यक समुदाय के कई दर्जन गुंडों ने हिंदुओं को उनके घरों से निकालकर बेरहमी से मारा। उन्होंने दुकान जलाई और तलवार-चाकू से हमला करके लोगों को घायल कर दिया।’

सुप्रियो ने आगे लिखा, ‘बहुत से घायल लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, वहीं तीन गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को दुर्गापुर मिशन अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है।’ इसके अलावा बीजेपी सांसद ने पुलिस पर इस मामले को लेकर निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुछ लोगों का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, ‘सबसे ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि पुलिस इस मामले में पूरी तरह से निष्क्रीय रही और घटनास्थल से दूर रही। लोगों की यह वीडियो इस बात का सबूत है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर प्रतिक्रिया नहीं दी और मौके पर नहीं पहुंची।’ सुप्रियो ने आगे लिखा, ‘अल्पसंख्यक समुदाय के गुंडे आए और उन्होंने मारपीट की, लेकिन उन्हें आसानी से जाने दिया गया। देश जानना चाहता है कि ममता बनर्जी की सरकार राज्य में कैसे तुष्टीकरण की गंदी राजनीति कर रही है।’

(1/1) The situation in Ranigunj in my constituency Asansol where dozens of Goons from the Minority community came in matadors & cars, vandalised and burnt down shops, pulled Hindus out from their houses and assaulted/injured them brutally with choppers & swords. pic.twitter.com/XY92bh3K9S — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) March 26, 2018

(2/2) Several individuals are admitted in hospitals around, including 3 gravely injured men admitted in Durgapur Mission Hospital. pic.twitter.com/svi67Y3Tty — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) March 26, 2018

The Goons from Minority community came, slaughtered and was given a safe haven to escape.. The entire nation needs to know how dirty a politics of Appeasement Mamta Govt is playing in Bengal. @BJP4India @narendramodi @AmitShah @BJP4Bengal @KailashOnline @DilipGhoshBJP pic.twitter.com/feUTwQg4rG — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) March 26, 2018

बता दें कि रामनवमी के मौके पर पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हिंसक झड़प होने की खबरें आई थीं। रामनवमी के दूसरे दिन यानी सोमवार को रानीगंज में जमकर हंगामा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने सड़कों पर खड़े वाहनों पर आग लगा दी। वहीं इस दौरान कई पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। वहीं मुर्शिदाबाद में भी कुछ जगहों पर उपद्रवियों द्वारा हिंसा फैलाने की कोशिश की गई।

