पश्चिम बंगाल में दो दिनों के अंदर दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद अब राज्य का माहौल काफी गरमा गया है। वहीं बीजेपी इन मामलों को लेकर काफी गंभीर हो गई है। बीजेपी की ओर से इन घटनाओं के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बंगाल के आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो ने भी दोनों कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है। सुप्रियो का कहना है कि अगल जल्द ही इन मामलों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वे जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, ‘ममता बनर्जी के नेतृत्व और आदेश पर टीएमसी जो कुछ भी कर रही है वह नया नहीं है। अगर इन मामलों पर जल्द एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम लोग जनता का सामना नहीं कर पाएंगे। यहां सबसे बड़ा मुद्दा टीएमसी और पुलिस के बीच मेलजोल का है। पुलिस हिंसा का समर्थन कर रही है।’

What TMC is doing under leadership&dictate of Mamata Banerjee isn't new. If action isn't taken immediately, we won't be able to face people. The biggest issue is nexus b/w TMC&police. Police is supporting& unleashing violence: Babul Supriyo, BJP on 2 BJP workers found dead in WB pic.twitter.com/bTrCzAKDar

— ANI (@ANI) June 2, 2018