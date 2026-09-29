भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बीजेपी की सूची में पटना शिक्षक सीट से नवल कुशोर यादव, कोशी स्नातक सीट से डॉक्टर एनके यादव, दरभंगा स्नातक सीट से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक सीट से नरेंद्र प्रसाद सिंह के नाम का ऐलान किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह, मेरठ स्नातक सीट से दिनेश गोयल, इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट से अशोक कुमार राठौर, वाराणसी शिक्षक सीट से डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, आगरा शिक्षक सीट से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से ध्रुव त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है।

BJP releases a list of candidates for MLC elections in Bihar and Uttar Pradesh. pic.twitter.com/tUolvdcwlf — ANI (@ANI) September 29, 2026

सपा ने भी घोषित किए प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सोमवार को प्रत्याशियों का ऐलान किया था। सपा ने मुरादाबाद-बरेली से दानिश अख्तर और मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. नितिन तोमर को उम्मीदवार बनाया।