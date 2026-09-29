भारतीय जनता पार्टी ने बिहार और उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव 2026 के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बीजेपी की सूची में पटना शिक्षक सीट से नवल कुशोर यादव, कोशी स्नातक सीट से डॉक्टर एनके यादव, दरभंगा स्नातक सीट से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक सीट से नरेंद्र प्रसाद सिंह के नाम का ऐलान किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने वाराणसी स्नातक सीट से केदार नाथ सिंह, मेरठ स्नातक सीट से दिनेश गोयल, इलाहाबाद-झांसी स्नातक सीट से अशोक कुमार राठौर, वाराणसी शिक्षक सीट से डॉक्टर प्रमोद मिश्रा, आगरा शिक्षक सीट से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक सीट से ध्रुव त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाया है।

सपा ने भी घोषित किए प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने सोमवार को प्रत्याशियों का ऐलान किया था। सपा ने मुरादाबाद-बरेली से दानिश अख्तर और मेरठ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. नितिन तोमर को उम्मीदवार बनाया। 

क्रम संख्यानिर्वाचन क्षेत्रप्रत्याशी
1मिर्जापुर-बनारस शिक्षकलाल बिहारी यादव
2लखनऊ खंड शिक्षकसुशील कुमार
3आगरा खंड शिक्षकडॉ. प्रकाश चंद्र गुप्ता
4गोरखपुर-फैजाबादकमलेश यादव
5मुरादाबाद-बरेलीदानिश अख्तर
6मेरठ खंड शिक्षकडॉ. नितिन तोमर
7वाराणसीआशुतोष सिन्हा
8इलाहाबाद-झांसीडॉ. मान सिंह
9आगरा स्नातकशशांक यादव
10मेरठ परमिंदर भाटी
11लखनऊ खंडकांति सिंह