अभिनंदन की रिहाई की अपील करते हुए रोने लगे बीजेपी विधायक! देखें वीडियो

विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की सकुशल देश वापसी की कामना भारत देश का हर एक नागरिक कर रहा है। देश के लोग सरकार से अभिनंदन को जल्दी देश वापस लाने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी अभिनंदन की वापसी के लिए मोदी सरकार से मांग की है इसके अलावा अपने इस आग्रह की मांग करते हुए वह बिलख पड़े। विक्रम सैनी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी की मांग मोदी सरकार से कर रहे हैं।

सैनी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि पायलट को छुड़ाओ, अगर पायलट को खरोच भी आई तो पाकिस्तान का नामोनिशान मिटा देंगे। इसके अलावा वह कह रहे हैं कि पीएम मोदी पर विश्वास रखें।खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी का कहना है कि पाकिस्तान की सेना ने हमारे एक जवान को पकड़ लिया। जवान का एक वीडियो देखा जिसमें उसे पीटा जा रहा है , मैं यह देखकर काफी आहत हुआ हूं। मैंने पीएम मोदी से हमारे पायलट को छुड़ाने की गुहार लगाई है।

BJP MLA Vikram Saini’s appeal where he seems to be crying inconsolably while making an appeal to PM Narendra Modi for release of captive IAF pilot. pic.twitter.com/PT1VkhYt9s

