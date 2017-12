VIDEO: बीजेपी विधायक ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर साधा निशाना, कहा- राम ने भी यहां शादी की फिर ये क्यों गए विदेश

भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इटली में शादी करने को लेकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक ने उन दोनों की देशभक्ति पर ही सवाल उठा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य ने पूछा है कि विराट और अनुष्का ने भारत में शादी क्यों नहीं की। ऐसी क्या जरूरत थी कि दोनों ने इटली जाकर ब्याह रचाया। विराट और अनुष्का पर निशाना साधते बीजेपी विधायक पन्ना लाल शाक्य का वीडियो भी मीडिया में आया है। इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि इस देश में भगवान राम का, कृष्ण जी का, विक्रमादित्य के साथ ही युधिष्ठिर का भी विवाह हुआ है। हमारी आपकी भी यहीं होगी लेकिन वो विदेश गया शादी के लिए। अरबों रुपए वह यहां से कमाता है, शोहरत यहां से कमाता है और चला गया विदेश में।

BJP MLA Pannalal Sakya questions Virat Kohli and Anushka Sharma’s patriotism for marrying outside India pic.twitter.com/wJOSN2jgKn

— TIMES NOW (@TimesNow) December 19, 2017