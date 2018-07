छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक द्वारा सरेआम सरकारी अधिकारी को डांटने का वीडियो सामने आया है। मामला छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ इलाके का है, जहां के स्थानीय भाजपा सांसद श्याम बिहारी जायसवाल लेबर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी पर बरस पड़े। दरअसल लेबर डिपार्टमेंट ने गरीब लोगों को साइकिल और सिलाई मशीन बांटने का कार्यक्रम रखा था। लेकिन कार्यक्रम के दौरान लोग साईकिल और सिलाई मशीनें कम पड़ गईं और काफी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बात से भाजपा विधायक नाराज हो गए।

लेबर डिपार्टमेंट के सरकारी अधिकारी को डांटते हुए भाजपा विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ‘टांग देंगे अगर हमारे विधानसभा में ऐसा होगा तो…क्यों बुलाया इतने लोगों को?’ इस पर अधिकारी ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी। इस पर विधायक ने कहा कि ‘ये गलत बात है, इतने लोगों को बुलाके, 11 बजे से बैठाया हुआ है। उतने लोगों को ही बुलाते, जितनी साइकिलें हैं। या हमें बताते या एसडीएम साहब को बताते!’ गौरतलब है कि इस साल के अंत में छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि राज्य में विधायक या नेता विकास कार्यों में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं और किसी भी स्तर पर कोताही बरतने के मूड में नहीं हैं। बता दें कि भाजपा विधायकों द्वारा सरकारी अफसरों डांटने का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं।

