पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह का कहना है कि भारत में गायों की पूजा की जाती है और हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई – सभी धर्मों के लोगों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए।
बीजेपी विधायक ने कहा, “यदि आपको वास्तव में कुर्बानी देनी है, तो केवल गाय का वध करना अनिवार्य नहीं है। मेरा मानना है कि लोगों को थोड़ा समझौता करना चाहिए, अगर हम किसी की पूजा करते हैं और कोई दूसरा उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो ऐसी मानसिकता बदलनी चाहिए। यह देश जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। उन्हें बहुसंख्यक समुदाय को कुछ सुविधाएं देनी चाहिए और बहुसंख्यक समुदाय को भी अल्पसंख्यकों को सुविधाएँ देनी चाहिए। तभी यह एक विकसित भारत होगा।”
इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पशु वध पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह ने वंदे मातरम और मुस्लिम संस्थानों को लेकर विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी।
बीजेपी विधायक ने कहा, ‘हुमायूं कबीर के बारे में बात करना बंद करें। वे ‘टुकड़े-टुकड़े’ गिरोह के सदस्य हैं। इसलिए, भाजपा उनके बयानों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी। भारत में रहने वालों को भारत के संविधान और कानून का पालन करना होगा। चाहे मदरसा हो या गुरुद्वारा, कानून सबके लिए होगा। अन्यथा, उनका मदरसा बंद कर दिया जाएगा।’
बीजेपी विधायक ने कहा कि सरकार और प्रशासन इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का राज होगा और आप कुछ ही दिनों में इसे देखेंगे।
क्या कहा था हुमायूं कबीर ने?
आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के संस्थापक और विधायक हुमायूं कबीर ने गुरुवार को कहा था कि ईद उल अजहा के दौरान कुर्बानी हर हाल में होगी। कबीर ने धार्मिक प्रथाओं पर किसी भी प्रकार की पाबंदी के खिलाफ चेतावनी दी थी। कबीर ने कहा था कि मुसलमान कुर्बानी के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने सरकार पर धार्मिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया था।
सड़कों पर नमाज पढ़ने पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर नाराजगी जताते हुए कबीर ने कहा था कि सरकार को ईद की नमाज के लिए जगह उपलब्ध करानी चाहिए।
‘मिस्टर हुमायूं कबीर अगर बंगाल में रहना है तो नियम मानने पड़ेंगे’
शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हुमायूं कबीर से कहा है कि अगर वो नियम नहीं मानना चाहते हैं तो दुनिया के किसी भी इस्लामिक मुल्क में जा सकते हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।