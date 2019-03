2019 लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से ही नेताओं के बयानों का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में भाजपा विधायक संगीत सोम ने एयर स्ट्राइक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बता दें कि पुलवामा आंतकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी।

क्या बोले संगीत सोम: दरअसल भाजपा फायर ब्रांड नेता संगीत सोम उत्तर प्रदेश के शामली में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जनता को संबोधित करते हुए सोम ने एयर स्ट्राइक का जिक्र किया और कहा- बालाकोट जहां तक हमारी वायुसेना पहुंची है, वो लाहौर के काफी नजदीक है। दोस्तों बहुत नजदीक, इतना नजदीक की अगर दो मिनट और रुक जाते तो तिरंगा लाहौर में लहरा देते।

Balakot (where air strike happened) is very close to Lahore. It is so close that had our forces stayed for two more minutes, I am sure we would have hoisted flag in Lahore: BJP MLA Sangeet Som in UP's Shamli pic.twitter.com/bTMAUXAyES

