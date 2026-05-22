लखनऊ और कई इलाकों में बिजली संकट से लोग परेशान हैं और अब जनप्रतिनिधि इसे लेकर मुखर होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में सरोजिनी नगर की सीट से विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने बिजली कटौती को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा को पत्र लिखा है।

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ व इसके आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।

लोगों में बढ़ रहा असंतोष

डॉ. राजेश्वर सिंह का कहना है कि लो वोल्टेज, ट्रांसफार्मर ओवरलोड, फीडर ट्रिपिंग, अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट्स, बार-बार बिजली बाधित होने के अलावा शिकायतों का निस्तारण नहीं होने में देरी की वजह से आम लोगों में असंतोष बढ़ रहा है।

डॉ. राजेश्वर सिंह का कहना है कि यह समस्या केवल मौजूदा वक्त की नहीं है बल्कि पिछले साल भी गर्मी के दौरान कई इलाकों में इसी तरह की शिकायत सामने आई थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मौजूदा शिकायत और बीते वर्ष की समस्याओं को साथ में रखकर इनका विश्लेषण किया जाना बेहद जरूरी है।

डॉ. राजेश्वर सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र सरोजिनी नगर के कई इलाकों का जिक्र किया है जहां पर लोगों की ओर से बिजली बाधित रहने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इसमें उन्होंने पवनपुरी, अंबेडकर पुरम, राजीव नगर, सैनिक नगर सहित कई इलाकों का जिक्र किया है।

इससे पहले भी लखनऊ की उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नीरज बोरा ने बिजली कटौती को लेकर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को पत्र लिखा था।

बीजेपी विधायक ने चेताया

बीजेपी के एक और विधायक अशोक कुमार कोरी ने भी बिजली कटौती को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने ऊर्जा विभाग के लापरवाह अधिकारियों को चेताया है कि अगर जल्द ही बिजली आपूर्ति दुरुस्त नहीं की गई तो वह धरना देंगे।

कर्मचारी संघ ने प्रबंध निदेशक से की मांग

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ की ओर से इस मामले में पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि लगभग 45% बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है और इस वजह से निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में मुश्किल पेश आ रही है और उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है।

पत्र में कहा गया है कि विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत उपकेंद्रों पर तैनात आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अभद्रता की जा रही है और इससे कर्मचारी भयभीत और नाराज हैं। पत्र में निवेदन किया गया है कि विद्युत उपकेंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया जाए जिससे कर्मचारी निर्भीक होकर अपना काम कर सकें।

यूपी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ाया

उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। बता दें कि यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 2 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। सरकार की इस घोषणा के बाद अब कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो गया है। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।